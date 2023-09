Incredibile: Verratti alla Juve? | Spunta l’ipotesi di uno scambio clamoroso

Marco Verratti è un esubero e si sta guardando attorno: una clamorosa indiscrezione rivela un possibile scambio in atto tra Juve e PSG.

Quello che fino a qualche ora fa sembrava solo un irrealistico sogno di mercato potrebbe avere dei risvolti nella realtà: Marco Verratti alla Juve non è pura utopia e i motivi per crederci sono molteplici.

Il primo è un’incredibile constatazione: il gioiellino di Pescara ha all’attivo 0 presenze in Serie A. Nel 2012 il suo trasferimento dagli abruzzesi al Paris Saint Germain dopo un’incredibile promozione sotto la guida di Zeman gli negò di fatto il salto nella massima categoria nazionale.

La voglia di misurarsi nel campionato del suo Paese sarà tanta, e farlo per la squadra che tifava da bambino (vedi foto sotto) certamente potrebbe essere un incentivo ideale a sposare la causa bianconera.

La seconda ragione è di natura puramente tecnica: Luis Enrique gli ha detto chiaro e tondo che non fa parte del progetto. Infatti, secondo quanto riportato da Le Parisien, l’allenatore spagnolo avrebbe incontrato il regista dicendogli testualmente: “Con me non giocherai mai!”.

Le big europee si sono defilate

Durante gli scorsi giorni vi abbiamo raccontato come Manchester United e Bayern Monaco fossero le uniche big europee ad essersi interessate a Verratti. Il primo si è tirato fuori dalla corsa per virare tutto su Sofyan Amrabat, marocchino della Fiorentina mentre Tuchel (allenatore dei bavaresi) ha fatto sapere alla società di poterne fare a meno.

La Saudi Pro League è invece fortemente motivata a proseguire il suo piano di valorizzazione del movimento calcistico e due club si sono mossi concretamente per portare a termine l’operazione: Al-Hilal e Al-Ahli, oltre al qatariota Al-Arabi che può contare su altrettanti fondi.

I sogni son desideri

Verratti non l’hai mai negato, quel forte desiderio di vestire il bianconero. È vero, lo stipendio di 12M all’anno è proibitivo. È vero, la Juve non gioca la Champions e non può permettersi spesi folli. È vero, pensare di poter competere con le ricchezze arabe è da illusi.

Eppure, il portale Juvelive.it ha lanciato una provocazione che, per i motivi di cui sopra, è perfettamente fondata: prenderlo ora che è diventato un esubero può essere un’occasione. Magari piazzandoci nella trattativa il cartellino di Kostic, reduce da 0 minuti in Serie A nelle prime due partite stagionali e bloccato da una concorrenza agguerrita. Facendo leva su quella maglia che indossava da bambino e che potrebbe tornare ad indossare ora che è diventato un uomo.