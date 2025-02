Partita PERSA A TAVOLINO | Clamoroso, si sono presentati solo in 7, provvedimenti esemplari

I giocatori disertano la trasferta: la partita non si gioca e la decisione del giudice sportivo è inevitabile.

La clamorosa protesta messa in atto dai giocatori del Fatih Karagumruk durante la partita contro il Galatasaray ha avuto eco in tutto il mondo. L’abbandono del campo deciso dalla formazione ultima in classifica nel massimo campionato ha avvelenato ulteriormente il clima già molto pesante che si respira nel calcio turno.

Chissà cosa avrà pensato Alvaro Morata, appena sbarcato ad Istanbul e subito costretto a fare i conti con un contesto ambientale molto complesso, lontano anche dalle forti tensioni che in Italia precedono e spesso seguono le prestazioni degli arbitri.

In Süper Lig, infatti, il fronte di opposizione al Galatasaray è sempre più numeroso, con il Fenerbahce di José Mourinho a guidarlo, e non sarà di certo facile per gli arbitri nelle prossime partite scendere in campo con la mente serena quando ci sarà da dirigere la formazione giallorossa.

Tornando alla protesta del Fatih, la squadra ha deciso di lasciare il campo solo una ventina di minuti dopo il rigore della discordia concesso al Galatasaray e trasformato dallo stesso Morata. Facile immaginare che dietro questa valutazione “ritardata” ci fosse qualche divergenza di opinioni tra i giocatori scesi in campo e la panchina.

Under 17 nel caos: i giocatori non si presentano, salta la trasferta

A termini di regolamento la gara sarebbe potuta proseguire qualora cinque giocatori del Fatih avessero deciso di abbandonare il campo e fossero stati sostituiti da altrettanti compagni. Non è infatti consentito disputare neppure uno scampolo di partita con meno di sette giocatori in campo per ciascuna squadra. Anche in caso di espulsioni plurime con più di cinque cartellini rossi per una sola squadra la partita verrebbe sospesa.

Il concetto vale anche per una partita che deve iniziare e questo è purtroppo accaduto alla Lucchese Under 17, che da qualche settimana sta vivendo un vero e proprio calvario legato a difficoltà economiche, che si sta ripercuotendo anche sulla regolarità del girone B del campionato di Serie C di categoria. La partita che si sarebbe dovuta giocare domenica 16 febbraio sul campo del Lecco non si è infatti giocata a causa del numero insufficiente di giocatori.

Lucchese, calvario senza fine: spunta lo spettro dell’esclusione dal campionato

“Avevamo convocato una quindicina di ragazzi, ma al momento della partenza erano presenti solo in sette: non so cosa sia successo e perché non si siano presentati” il commento del responsabile tecnico del settore giovanile, Bongiorni, riportato da Tuttomercatoweb.

Già nelle scorse settimane si erano registrati problemi logistici legati all’assenza di pullman per le trasferte, che avevano costretto genitori e tecnici a organizzare i viaggi in macchina. Uno scenario molto difficile che sta avendo conseguenze sui risultati. I giovani rossoneri, in formazione più che rimaneggiata, sono stati sconfitti 6-1 dal Renate nell’ultimo turno casalingo. Ora il primo forfeit: in caso di due ulteriori rinunce la squadra verrebbe esclusa dal campionato.