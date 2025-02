“I am José Mourinho”: il video AI dello Special One sta facendo impazzire i turchi: la ragione è questa

Il tecnico portoghese sembra aver individuato la formula magica per sfondare anche in Turchia: che feeling con i tifosi del Fenerbahçe!

La rincorsa è lanciata. E potrebbe concludersi molto presto attraverso il più inatteso dei coronamenti. José Mourinho ha impiegato qualche mese, ma adesso sembra essere riuscito a entrare definitivamente nel cuore dei tifosi del Fenerbahçe.

Gli stessi dai quali lo Special One era stato guardato con perplessità per l’intera prima parte di stagione, non solo per i risultati che tardavano ad arrivare. Più ancora che il gap creatosi piuttosto presto in classifica dal Galatasaray, infatti, i tifosi dell’altra grande storica del calcio turco avevano messo nel mirino l’allenatore portoghese per qualche uscita di troppo in perfetto “Mou stile”.

In realtà l’ex tecnico della Roma non aveva mai messo nel mirino la tifoseria, bensì il sistema calcistico turco e la società del Fenerbahçe, rea di non aver “informato” Mister Triplete 2010 con l’Inter del presunto clima “poco pulito” che si respirava in Turchia, con riferimenti fin troppo ovvii alla situazione arbitrale, che sarebbe poi deflagrata ad inizio 2025 con una serie di decisioni a favore del Galatasaray.

Così, proprio mentre la situazione sfuggiva a tutti di mano con il clamoroso ritiro dal campo dei giocatori del Fatih Karagümrük durante la partita contro il Galatasaray, in protesta proprio per un rigore assegnato alla capolista, il Fenerbahçe ha svoltato in campionato, infilando una striscia di risultati utili che hanno riacceso il testa a testa per il titolo, che vivrà una tappa decisiva nello scontro diretto di lunedì 24 febbraio.

Come corre il Fenerbahçe: Mourinho ha messo il turbo, tifosi in visibilio

Dopo una striscia di 10 vittorie nelle 12 partite giocate da gennaio in avanti, quindi, Mourinho sembra essere entrato definitivamente in sintonia con il calcio turco e soprattutto con i tifosi del Fenerbahçe. Prova ne sia il curioso video pubblicato dal tecnico e creato attraverso l’intelligenza artificiale, pubblicato dopo il 3-0 rifilato all’Anderlecht nell’andata del playoff di Europa League.

Quello che appare un vero e proprio omaggio alla cultura turca, con Mourinho in versione “devoto” e che vede protagonisti alcuni giocatori della squadra, tra i quali Edin Dzeko, è subito diventato virale sui social e non rappresenta altro se non la conferma di quella che è da sempre la qualità principale dello Special One, quella di riuscire a fare gruppo e soprattutto di creare un tutt’uno tra tifosi e squadra, indispensabile alla lunga per avere successo.

Lo Special One non si smentisce, il suo metodo infallibile ha conquistato anche la Turchia

Fu così negli anni d’oro al Porto e all’Inter e anche alla stessa Roma dove, pur con obiettivi ridimensionati, Mourinho ha saputo creare un humus vincente emerso soprattutto in Europa e che gli ha permesso di avere dalla propria parte di fatto l’intera tifoseria, sebbene questo alla lunga abbia determinato la frattura tra lo stesso allenatore e la società.

Una conseguenza inevitabile per un allenatore capace di segnare un’epoca in fatto di comunicazione, adeguandosi nel corso degli anni attraverso l’uso delle tecnologie più moderne. Dai social fino, ora, all’intelligenza artificiale. Sì, il Galatasaray deve temere anche questo nella lunga volata per il titolo turco che è appena partita.