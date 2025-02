Vale Rossi ammette tutto: “A letto, le notti, sono un bel circo” | E rivela: “Se l’andazzo è questo, diventa difficile”

Come vive il nove volte iridato nel motomondiale dopo il ritiro dalle corse? La rivelazione del Dottore scuote i fans di tutto il mondo.

Chissà cosa farà Valentino Rossi la notte italiana del 16 marzo? Il Dottore potrebbe essere uno dei tanti italiani pronti a fare la più classica delle levatacce per un appuntamento letteralmente imperdibile per ogni sportivo che si rispetti. Uno di quelli nei quali esserci o no fa tutta la differenza del mondo e dei quali ci si ricorderà per sempre.

Stiamo ovviamente parlando del debutto ufficiale di Lewis Hamilton alla guida di una Ferrari in occasione del GP d’Australia che aprirà il Mondiale 2025. Per quel giorno il baronetto avrà già esordito da qualche settimana al servizio del Cavallino nella sessione di test ufficiali in Bahrain, ma sarà il primo Gran Premio della stagione a dare indicazioni attendibili in vista della stagione.

Valentino è un noto appassionato di Formula 1, oltre che amico di Hamilton, ed ha con la Ferrari un legame storico. Quei test svolti in gran segreto alla guida di una Rossa sono ormai datati, risalendo agli anni ruggenti nei quali Rossi dettava legge in MotoGP e il sogno di eguagliare Jack Surtees, unico pilota della storia capace di vincere sulle due e sulle quattro ruote a motore, era ancora vivo.

La storia avrebbe detto altro e nessuno potrà mai sapere come il Dottore sarebbe stato in grado di cimentarsi in Formula 1. La passione però resta e allora tutto fa pensare che il sette volte campione del mondo di motociclismo non si perderà una prima volta storica e il battesimo ufficiale di una Ferrari che vuole tornare a lottare per il vertice.

Valentino Rossi e un inizio di 2025 speciale: gioie dentro e fuori le piste

A patto, ovviamente, che le notti di Valentino Rossi tornino ad essere… vivibili. In Australia infatti si correrà quando in Italia starà per albeggiare e la nuova vita dell’ex fuoriclasse di Tavullia è tutt’altro che priva di impegni… a tutte le ore. Il 2025 è infatti cominciato bene dal punto di vista professionale grazie al secondo posto ottenuto in una 12 ore disputatasi proprio in Australia, a Bathurst, insieme Raffaele Marciello e Charles Weerts.

Un bel modo di avviare l’anno solare, ma soprattutto un’efficace dimostrazione di resistenza da parte di Vale, che in una recente intervista al Corriere della Sera ha rivelato come da qualche tempo a questa parte le proprie notti non siano più… ordinarie. “Colpa” di una famiglia sempre più numerosa, dal momento che a gennaio alla primogenita Giulietta si è aggiunta Gabriella, data alla luce dalla compagna Francesca Sofia Novello: “Le notti con una neonata sono un bel circo…” ha ammesso Valentino.

Il Dottore e la dura vita da papà: “Non sono ottimista”

Rossi si è poi fatto serio, svelando le preoccupazioni da genitore per il mondo nel quale i suoi figli saranno costretti a crescere: “Sembra di essere regrediti. Ciascuno sta dietro ai propri interessi e chi può fa la voce grossa. C’è troppa violenza in giro, se l’andazzo è questo diventa difficile essere ottimisti. Immaginavo un futuro migliore”.

La vita di Rossi è cambiata dal 4 marzo 2022, data di nascita della prima figlia: “Pensavo fosse più difficile fare il papà – ha rivelato Valentino – Gabriella vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Non mi dispiace, così posso tornare un po’ a letto…”. Vita da papà, ma il GP di Formula 1 si disputerà nella notte tra sabato e domenica. Niente scuse, quindi, Vale: l’amico Lewis ti aspetta….