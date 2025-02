Hamilton lo scopre leggendolo sui giornali. “LICENZIATO”: il sogno finisce prima ancora di incominciare | Choc in Formula Uno, l’inglese non se ne fa una ragione

L’inizio del Mondiale 2025 di F1 è alle porte, ma prima ancora di debuttare in Ferrari per il pilota inglese c’è una sgradita sorpresa.

Il tempo scorre veloce e il debutto ufficiale di Lewis Hamilton sulla Ferrari è sempre più vicino. Se infatti il via del Mondiale 2025 è ancora lontano, essendo la prima gara in programma il 16 marzo in Australia, il conto alla rovescia per la prima e unica sessione di test ufficiali sta per concludersi.

Regolamento alla mano, l’unica sessione autorizzata dalla Fia durante la quale i piloti al via del prossimo Mondiale potranno guidare le nuove vetture è stata fissata sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dal 26 al 28 febbraio. In un mondo, quello della F1, in continuo mutamento sul piano regolamentare questa è una delle poche linee di continuità rispetto al recente passato.

Il Bahrain viene infatti ritenuto un’opzione sicura anche dal punto di vista climatico per una sessione di test particolarmente indicativa, cadendo a poche settimane dal via del Mondiale e rappresentando l’unica opportunità per i teams prima che si inizi a fare sul serio per farsi qualche idea sulle nuove vetture a 360°, tra aerodinamica e gomme.

L’attesa per quei giorni è quindi spasmodica, in particolare proprio pensando alla prima volta di Hamilton alla guida della SF-25, la monoposto con cui l’inglese e Charles Leclerc daranno l’assalto al Mondiale. L’edizione numero 76 della corsa all’iride si annuncia tra le più incerte di sempre e dopo i progressi della scorsa stagione il Cavallino vuole continuare a bruciare i tempi.

Torna la F1, sarà ancora Hamilton vs Verstappen? Aspettando la sfida spunta una sorpresa

Il presidente Elkann aveva infatti indicato già nel 2023 nel 2026 l’anno buono per tornare in lotta per la vittoria del Mondiale piloti, ma tra le difficoltà della Red Bull e un generale livellamento dei valori l’appetito vien mangiando. Soprattutto a uno come Hamilton, che a Maranello sogna di conquistare l’ottavo titolo mondiale della carriera per entrare nella storia della Ferrari e nella leggenda del motorsport.

Così, in attesa della presentazione della vettura di Maranello, prevista per mercoledì 19 febbraio, al pari di quella delle altre vetture al via del Mondiale, il pensiero corre già ai rapporti di forza, tanto in seno alla Ferrari, quanto tra le varie scuderie. Si ripresenterà il testa a testa tra Hamilton e Max Verstappen, quello che animò la leggendaria edizione 2021? A dirlo sarà la pista, ma intanto il baronetto inglese è costretto a registrare una novità sgradita quanto imprevista.

“Conflitto d’interessi”: l’ex pilota licenziato in tronco

La Fia ha infatti comunicato di aver rimosso Johnny Herbert dal ruolo di steward durante i GP della stagione che sta per partire. Il britannico, pilota di buon livello negli anni ’90 con tre GP vinti in carriera ed ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton, ha ricoperto per anni questo ruolo, ma è stato rimosso in quanto la Fia ha giudicato incompatibile il ruolo di steward con quello di opinionista, ricoperto da Herbert per Sky UK.

Fin qui la cronaca. Ma quale risvolto di questa decisione dovrebbe preoccupare Hamilton? Secondo alcune indiscrezioni una delle cause della rottura tra la Fia ed Herbert sarebbe da ricondurre alla doppia penalità inflitta a Max Verstappen durante il GP del Messico. La versione ufficiale è che la Federazione non gradì il fatto che l’ex pilota avesse commentato il fatto pubblicamente nel corso della stagione, ma è chiaro che tanto è bastato per far tornare polemiche e sospetti nel Circus. I veleni del Mondiale 2020 non sono ancora stati dimenticati da nessuno e ora che dopo quattro anni Hamilton e Verstappen torneranno a guidare mezzi similari ogni notizia è buona per far drizzare le antenne ad appassionati e addetti ai lavori. Allacciate le cinture, le emozioni stanno per iniziare…