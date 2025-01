Mister, sto arrivando, aspettami: Pioli se lo ritrova in Arabia | Milan, se ne vanno via tutti: intesa raggiunta

Rossoneri attivissimi sul mercato: si lavora tra presente e futuro, ma una chiamata del mister dello scudetto stravolge i piani.

Stefano Pioli e il Milan si sono amati e hanno vissuto insieme momenti difficili e felici, come in ogni coppia che si rispetti. Poi si sono resi conto che insieme non si stava più così bene e, siccome il calcio ha regole diverse rispetto alla vita privata, si sono regolati di conseguenza, capendo che per non guastare il rapporto sarebbe stato meglio dividersi.

Per questo quello che formalmente è stato un esonero, notificato al tecnico emiliano subito dopo la fine dello scorso campionato, nella sostanza è stato un divorzio consensuale. La società aveva capito di dover voltare pagina, ma anche l’allenatore aveva compreso di non aver più nulla da dare.

Nel calcio succede spesso, figurarsi quando si va oltre i propri limiti, come fatto dal Milan in occasione dello scudetto vinto nel 2022. La prima metà di stagione all’insegna del nuovo ciclo ha evidenziato come il problema principale del Diavolo non si annidasse in panchina, in ogni caso i rapporti sono rimasti più che cordiali.

La conferma la si è avuta a Riyad, dove il mondo di Pioli e quello del Milan sono tornati ad incrociarsi a inizio anno. Un bell’amarcord nella terra dove l’allenatore lavora adesso, alla guida dell’Al-Nassr, e l’ambiente rossonero, fresco di nuovo cambio in panchina con Conceiçao a rilevare Fonseca e subito capace di trionfare in Supercoppa Italiana.

Stefano Pioli e quel legame con il Milan mai spezzatosi: è filo diretto anche sul mercato

Pioli ha abbracciato vecchi pupilli e allievi come Theo Hernandez e Leao, regalando loro forse uno dei rari sorrisi stagionali, ma anche Zlatan Ibrahimovic, smentendo con i fatti le voci sui possibili screzi tra i due alla base della separazione tra il tecnico e il Milan. Anzi, chissà che tra i due a breve non possano esserci nuovi contatti…

Il calciomercato è infatti sempre aperto e allora non stupisce se oltre che sugli ultimi affari di gennaio le società siano già concentrate anche su ciò che potrebbe avvenire all’inizio della prossima estate. Tra i tanti giocatori allenati al Milan, infatti, Pioli punterebbe a ritrovarne uno in particolare, che per i rossoneri non è più centrale come nelle ultime stagioni.

La “mente” dello scudetto ritorna dal vecchio maestro: il grande affare prende forma

Stiamo parlando di Ismaël Bennacer, che sta tornando a calcare i campi con buona continuità dopo i problemi assortiti subiti dalla primavera 2023 in avanti. Prima il grave infortunio al ginocchio, poi quello al polpaccio in avvio di questa stagione. Il rendimento del play è ancora lontano da quello dell’anno dello scudetto, ma proprio le indicazioni confortanti degli ultimi tempi hanno spinto il Milan a bloccarne la cessione.

Pioli era e sarebbe tuttora pronto a inserire l’algerino nel motore della mediana dell’Al-Nassr già da questo febbraio, ma il Milan non concorda. Bennacer può ancora essere utile alla causa per la seconda parte di stagione, che tuttavia al netto della scadenza del contratto fissata solo nel 2027 potrebbe essere la sua ultima in rossonero. La futura destinazione sembra scritta, perché riabbracciare un vecchio maestro è sempre una buona idea. Così il numero dei tifosi del Milan sintonizzati sulla Saudi Pro League è destinato ad aumentare…