Blitz notturno e accordo: Sarri torna in panchina | “Mister, la squadra è sua”: lo hanno scelto a furor di popolo

Il disoccupato illustre degli allenatori italiani sta per tornare su una panchina: contatti continui, c’è una big in crisi da risollevare.

Tra poche settimane sarà trascorso un anno da quando Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio, dimettendosi a trequarti di una stagione iniziata male e che stava proseguendo peggio. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco il Comandante effettuò una rapida verifica all’interno dello spogliatoio, una di quelle classiche in momenti difficili.

L’ex allenatore di Napoli e Juventus volle verificare se “il problema” fosse veramente lui, scegliendo alla fine di lasciare sul piatto contratto e relativo ingaggio. Una decisione forte, non consueta nel calcio, ma in linea con il “personaggio” Sarri, abituato ad andare contro agli stereotipi e non per essere alla moda.

Ciò che il tecnico toscano non poteva immaginare all’epoca è che il digiuno da panchina si prolungasse per così tanto tempo. Quasi un inedito nella carriera di Sarri, che aveva già vissuto un anno di inattività solo dopo l’addio alla Juventus, nel 2020-’21, in piena pandemia. Ora, però, qualcosa di importante sta per accadere.

Sarri è stato avvicinato un’altra volta alla Fiorentina, alle prese con qualche scricchiolio della panchina di Palladino, puntellata comunque dalla vittoria in casa della Lazio. Non è la prima volta che il matrimonio Sarri-Viola viene vagheggiato, ma quasi sicuramente non sarà neppure questo il momento giusto.

Dal divano di casa alla Champions League: Maurizio Sarri prepara il più clamoroso dei rientri

Per l’ultimo allenatore capace di vincere lo scudetto sulla panchina della Juve sta infatti per aprirsi la possibilità di tornare a lavorare all’estero dopo la stagione con il Chelsea chiusa con il 3° posto e la vittoria dell’Europa League. C’è un’altra grande d’Europa in stato di crisi che avrebbe bisogno della “Sarri terapia” per provare a uscire dai guai.

Si tratta del Borussia Dortmund, finalista della scorsa Champions, ma alle prese con una stagione da incubo. Una flessione dopo l’exploit dello scorso anno era prevedibile, ma in casa giallonera la situazione sta sfuggendo di mano. L’esperimento Nuri Sahin in panchina al posto di Edin Terzic non ha pagato, l’ex centrocampista del BVB è già stato allontanato e al suo posto al momento c’è il danese Mike Tullberg, promosso dalle giovanili.

Il Comandante si prende una bella gatta da pelare: il top club lo chiama, impossibile dire di no

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport DE’ la dirigenza del Dortmund avrebbe già avviato i contatti con Sarri. Dopo la fine della League Phase di Champions se ne saprà di più, di sicuro per l’ex tecnico della Lazio si tratterebbe di una bella occasione per ripartire, alla guida di un gruppo di qualità e che ha solo bisogno di venire rilanciato. Certo, sentendo ciò che si dice in Germania la missione non sembra semplice.

Opinionisti ex calciatori come Dieter Hamann e Steffen Freund sono scettici circa le possibilità del Borussia di rialzarsi entro questa stagione e punterebbero per la panchina su un sergente di ferro come Felix Magath, sostenendo che anche un certo Jürgen Klopp incontrerebbe delle difficoltà. Ma l’uomo delle decisioni forti non ha paura…