Ho perso tutto: disperato e in lacrime, l’ex ROMA vittima della DEPRESSIONE | “Rinato grazie a Totti”

Droga, alcool e una vita diventata un fardello: l’ex stella della Serie A era finito nel tunnel, prima di tornare a vivere grazie ad amici speciali.

Lo chiamano il “male di vivere”, ma anche il “male del secolo”, definizione forte, magari giornalistica e ingigantita rispetto alle malattie che aggrediscono il fisico, ma che spiega quanto il morbo in questione sia diffuso ad ogni latitudine, senza distinzioni di nessun tipo: età, sesso e ceto sociale.

La depressione è democratica, perché non guarda in faccia nessuno. Può venirne colpito lo studente, la casalinga e l’impiegato di banca, ma anche l’influencer, la modella e pure lo sportivo. Le storie di star dello sport, ricche, belle e famose, attanagliate dal male oscuro sono tutt’altro che rare.

Una visione esterna e superficiale potrebbe portare a pensare che si tratti di atteggiamenti di facciata, complice la scelta di comunicare l’ingresso nel tunnel attraverso i social. Quasi una moda o comunque un modo per costruirsi una corazza con cui giustificare il peggioramento delle prestazioni sportive o la difficoltà nel trovare una strada per il post-carriera.

Già, perché buona parte degli sportivi che cadono nella depressione pagano un prezzo molto alto all’incapacità di accettare l’idea che il percorso da professionisti ha un inizio e una fine e che quest’ultima si presenta quasi sempre prima dei 40 anni. Il tutto senza un “cv” da presentare alle aziende, almeno se non ci si è costruita una base tra studi e/o interessi extra-campo.

Dagli scudetti e la nazionale al grido d’aiuto su Instagram: “Non lasciatemi solo”

In realtà non è questo il caso di un ex attaccante che in Serie A ha scritto pagine importanti per quasi una decina d’anni a inizio Millennio, ma che qualche mese fa ha sentito il bisogno di chiedere aiuto. Pablo Daniel Osvaldo era conosciuto anche come il “calciatore rocker”, avendo cercato di far coesistere, in particolare sul finale della carriera, il percorso da attaccante a quello di cantante e musicista, con tanto di band, la “Barrio Viejo”. C’erano quindi tutte le possibilità, unite a un carattere solare, per vivere un dopo-calcio sereno, senza problemi economici, né psicologici.

Niente di tutto questo perché, complice qualche problema familiare che si è prolungato nel tempo, trascinandolo nel tunnel della droga e dell’alcool, l’ex di Roma, Juventus e nazionale italiana è precipitato proprio nella depressione, come comunicato attraverso un drammatico messaggio Instagram nel gennaio 2024: “Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo. Questa è una persona che non riconosco. Racconto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi, ma da solo non ne esco. Chiedo perdono a tutti, ma sento che la vita mi sta sfuggendo di mano”.

Pablo Daniel Osvaldo racconta la propria rinascita: “Grazie, amici”

Parole drammatiche, che fecero immediatamente il giro del web arrivando anche a chi Osvaldo lo ha conosciuto bene frequentandolo per anni, non solo in quanto compagno di squadra. Un anno dopo il percorso è stato accidentato, pieno di ricadute e risalite, ma oggi Daniel è un uomo che ha ritrovato salute e serenità, anche grazie agli amici: “De Rossi, Totti e Perrotta mi hanno scritto così come altri ex compagni di squadra alla Roma e tanti altri giocatori che neppure conoscevo. Mi hanno detto che non ero solo, mi hanno fatto sentire meno solo. Ed oggi sto bene” ha detto Osvaldo in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

“Grazie all’aiuto dei miei amici e della mia famiglia sto tornando a essere il Dani di sempre – ha proseguito l’ex azzurro – Sano e allegro, lontano dalla vecchia versione”. Insomma, il peggio è passato e Osvaldo è tornato a pubblicare sui suo social foto sorridenti e inerenti all’amato mondo della musica. Quel tunnel nel quale a tutti può capitare di cadere appartiene al passato. Anche grazie all’aiuto di chi ha conosciuto il vero Pablo Daniel.