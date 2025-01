RITORNA IN SERIE A: l’ex star nerazzurra pronto vola in Brianza, fissate visite e primo allenamento | Il Condor colpisce ancora

La classifica è un macigno, ma Adriano Galliani non vuole saperne di arrendersi: l’ex meteora nerazzurra in arrivo per rilanciare il Monza.

Quando, nella primavera 2017, Silvio Berlusconi definì la cessione del Milan a Li Yonghong calò il sipario su un bel pezzo di storia del calcio mondiale. Quella che durante un’epopea iniziata nel 1986 sarebbe diventata la squadra più titolata al mondo era appena stata sorpassata dal Real Madrid in questa speciale classifica e sarebbe andata incontro a un inevitabile periodo di transizione.

Meno di 10 anni dopo il Milan è già tornato a vincere uno scudetto, non a brillare nelle notti di Champions come era diventato abituale in quei ruggenti anni ’90-2000. La fine dell’era Berlusconi coincise però anche con l’epilogo dell’avventura in rossonero di Adriano Galliani, storico amministratore delegato, nonché uomo-mercato autore di “colpi” memorabili.

L’astinenza da calcio del popolare dirigente è però durata poco, fino a quando non è riuscito a convincere l’amico di sempre Berlusconi a “tornare in campo” acquisendo il Monza. Il resto è storia nota, più o meno felice: la scalata dei brianzoli alla Serie A e poi la scomparsa del Cavaliere, di fatto l’inizio del declino attuale della sodalizio biancorosso.

E Galliani? Dopo aver vinto scudetti e coppe vedersi all’ultimo posto della classifica non può che deprimere colui che ha sempre avuto il Monza nel cuore, anche durante gli anni milanisti. La salvezza è oggi una chimera, ma ogni qualvolta si apre il calciomercato qualcosa sembra scattare nella mente di Galliani. Che sia estate o gennaio, ‘i giorni del Condor‘ sono sempre in agguato.

Monza, mercato grandi firme per la salvezza: spunta anche l’ex Inter

Del resto se c’è una sola possibilità di scongiurare il ritorno in B del Monza questa passa proprio dal mercato. Nella rosa affidata da poche settimane a Salvatore Bocchetti non mancano giocatori di spessore, ambiti da buona parte dei club di Serie A e non solo. Oltre che a qualche cessione, però, bisognerà anche pensare a fare acquisti, almeno per provare a crederci fino alla fine.

E allora che gennaio sarebbe senza i colpi inattesi made in Galliani? A dispetto della posizione in classifica del Monza sono diversi i nomi illustri che sono stati associati ai biancorossi dall’inizio della sessione. La maggior parte di questi sono attaccanti, perché per salvarsi bisogna segnare e pure tanto. Ecco allora che un ex protagonista della Serie A sta pensando seriamente di tornare in Italia.

Nostalgia Serie A: l’ex nazionale in Brianza per rinascere

Se il Monza sta vivendo un momento difficile, altrettanto può dire di stare attraversando Keita Balde. L’attaccante senegalese, a lungo colonna della propria nazionale, compirà appena 30 anni il prossimo marzo, ma ha perso contatto da troppo tempo con il calcio di vertice. Di fatto dall’addio alla Lazio, nel 2017, non glien’è più andata dritta una, compresa la fugace esperienza all’Inter nel 2018-’19, ed eccezion fatta per la parentesi alla Sampdoria due anni più tardi.

Svincolato dal 1° gennaio dopo la fine della breve avventura in Turchia con il Sivasspor, e reduce dalle altrettanto deludenti esperienze con Spartak Mosca ed Espanyol, Keita è pronto a prendere in considerazione l’ipotesi di provare a rilanciarsi nel calcio che gli ha riservato le maggiori soddisfazioni. Il nodo è rappresentato dall’ingaggio, ma la sua voglia di riscatto, la sua esperienza e la sua qualità possono fungere da ciambella di salvataggio per le residue speranze del Monza di restare aggrappati ad un sogno iniziato due anni e mezzo fa e che ha fatto felice anche il tifoso Galliani.