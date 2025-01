Francia, senti Neymar: è migliore il calcio saudita | Dopo Ronaldo, anche lui | Montagne di soldi e non solo

Il grave infortunio è alle spalle e in attesa di tornare protagonista sul campo l’attaccante brasiliano riaccende la polemica del momento.

La vita (sportiva) può ricominciare alle soglie dei 32 anni. Chiedetelo a Neymar Junior, al quale non sembrano proprio mancare le motivazioni per cercare di tornare a riempire con le proprie gesta le cronache calcistiche per almeno qualche altra stagione.

L’attaccante brasiliano, miglior realizzatore nella storia della Seleçao e distante solo una manciata di partite dal primatista assoluto in termini di presenze, Cafu, manca dai campi di fatto dall’ottobre 2023 quando, pochi mesi dopo l’inizio dell’avventura professionale in Arabia Saudita, un gravissimo infortunio al ginocchio sembrò metterne addirittura a rischio la prosecuzione della carriera.

Archiviati i sei anni trascorsi al PSG, ricchi di guai muscolari di varia natura, il primo, serio danno articolare della parabola calcistica di Neymar pareva aver posto la parola fine alla carriera ad altissimo livello dell’ex fuoriclasse del Barcellona, rimasto fuori per oltre un anno e poi fermato da ulteriori problemi muscolari dopo aver rimesso piede in campo.

Sembra però essere bastato aver ricevuto il Player Career Award ai Globe Soccer Awards di Dubai, a fine 2024, per ridare a O’Ney motivazioni extra per tornare a brillare, tanto con il proprio club, l’Al-Hilal, quanto con la nazionale brasiliana, con la cui maglia addosso subì proprio il terribile infortunio, contro l’Uruguay.

Neymar-PSG, torna la ruggine: l’attacco frontale del brasiliano

Proprio a margine della premiazione di Dubai Neymar ha parlato a ruota libera del proprio futuro, svelando l’obiettivo di vivere da protagonista il prossimo Mondiale in Canada, Messico e Usa, l’ultimo della carriera di Neymar, che insegue dall’ormai lontano 2014 il sogno di salire sul tetto del mondo con la Seleçao.

La Coppa del Mondo 2026 è però ancora lontana e il presente dell’ex Santos si chiama Saudi Pro League, campionato che Neymar è appena riuscito ad assaggiare lo scorso anno, ma che sembra aver già stregato l’attaccante, al punto da convincerlo a fare “cartello” con un grande ex rivale. Il brasiliano si è infatti dichiarato concorde con Cristiano Ronaldo, che sempre da Dubai si era detto sicuro del fatto che il campionato saudita sia più qualitativo rispetto alla Ligue 1.

Neymar “quota” Cristiano Ronaldo: la strana alleanza verso un unico obiettivo

Se il portoghese, in forza all’Al-Nassr, ne aveva fatta anche una questione climatica (“Provate a scattare a 39 o 40 gradi”), Neymar si è fermato al lato tecnico: “La Ligue 1 è un campionato molto forte. Ci ho giocato, quindi lo so bene, ma dico che oggi i giocatori della Saudi Pro League sono migliori”. Punto e a capo. Parole che hanno scatenato inevitabili reazioni infastidite dai tifosi del PSG, che non si sono mai davvero affezionati a Neymar, e in generale dall’opinione pubblica calcistica francese.

Difficile entrare nel merito della situazione, sebbene le parole del brasiliano sembrino condizionate da un feeling mai scattato con la Francia e la Ligue 1. Resta però singolare come Neymar possa già sentirsi in grado di giudicare un campionato, quello saudita, in cui ha giocato pochi minuti. Così come che Ronaldo prenda parola sulla Ligue 1, uno dei due campionati top insieme alla Bundesliga in cui non ha mai militato. E nel quale, pensando agli anni d’oro del PSG, forse non gli sarebbe dispiaciuto giocare…