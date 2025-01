Elon Musk vuole comprare il TOP CLUB del calcio | Pronta l’offerta, Mr Tesla vuole ‘volare’ anche in Premier

L’uomo più ricco del mondo è pronto per sbarcare nel calcio? La sorprendente rivelazione del padre fa sognare una tifoseria intera.

La Premier League è ancora il campionato più bello del mondo? La domanda riecheggia quasi sistematicamente ogni fine estate, al termine della sessione di calciomercato, formulata da appassionati e studiosi di calcio. Dove “bello” non va inteso solo nell’accezione estetica.

Già, perché quando si parla di “bello” nel calcio si scatenano inevitabilmente dibattiti che spesso conducono lontano dal focus originario, che in questo caso è ben chiaro. La palma del “più bel campionato del mondo” impone infatti di soddisfare diversi criteri, quasi tutti avulsi dal contesto tecnico.

Da anni la Premier è vista come un vero e proprio Eldorado, non solo dai giocatori. Merito di una ricchezza diffusa, quella che fa delle grandi del campionato vere e proprie potenze in grado di ambire ai giocatori più forti del mondo, sia come valore del cartellino, sia come ingaggi, ma anche quella che rende milionarie le neopromosse.

Salire dalla Championship, la seconda serie inglese, alla Premier assicura infatti incassi da capogiro, imparagonabili con il resto d’Europa e in grado di permettere ai club che fanno il salto di ambire a stabilizzarsi nel ricchissimo piano di sopra. Riuscirci non è comunque impresa semplice, proprio alla luce dell’elevata competitività del campionato.

Giro di vite in Premier League: le nuove regole fanno tremare anche le grandi

Non sempre tuttavia, anzi in verità piuttosto di rado, tale strapotere economico e di conseguenza tecnico nelle operazioni di mercato si traduce in campo europeo. Il numero delle Champions League vinte dai club inglesi negli ultimi 15 anni è notevolmente inferiore al potenziale complessivo delle squadre e in futuro potrebbe anche andare peggio.

“Colpa” delle strette maglie del Fair Play Finanziario interno, voluto con insistenza dalla FA dopo aver assistito a troppe sessioni di mercato tra il faraonico e il… fantacalcistico. Proprio queste maglie rischiano di stritolare il Manchester City, imputato di un processo che può fare la storia. Eppure la Premier continua a tentare gli imprenditori più facoltosi del mondo. Anzi, nella fattispecie l’uomo più ricco del pianeta.

L’ultima tentazione di Elon Musk: lo spoiler del padre scuote il calcio inglese

La notizia che ha scosso il calcio inglese, e mondiale in genere, nelle prime battute del 2025 riguarda infatti il possibile ingresso nel calcio di Elon Musk. Il potentissimo businessman canadese, infatti, sembra essere tentato di aggiungere al proprio portfolio e alla propria già… intensissima quotidianità le azioni di una delle società più iconiche e famose del mondo: il Liverpool. L’anticipazione è arrivata direttamente dal padre del magnate, Errol Musk, che nel corso di un’intervista radiofonica ha rivelato come al figlio “piacerebbe acquisire il club della città in cui è nata sua nonna e dove abbiamo ancora dei parenti”.

Non è stato difficile per gli internauti (e chi se no, visto il soggetto…) individuare nei Reds il club “del mistero”. “Non posso commentare, altrimenti, aumenteranno il prezzo” ha concluso Musk sr. In attesa di conferme tra i tifosi del Liverpool ha iniziato a serpeggiare l’inevitabile fermento, insieme alle altrettanto prevedibili ironie sull’ingresso di nuovi sponsor e di… obblighi social per squadra, dirigenti e tifosi e al sogno che una svolta di tale portata non faccia tornare sui propri passi Momo Salah, spingendolo a posticipare l’addio ad Anfield.