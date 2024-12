Salah ha firmato: 2 anni di contratto per lui, ecco dove giocherà | La stella argentina spiattella tutto

Il futuro del fuoriclasse egiziano è uno dei grandi tormentoni del mercato internazionale: l’anticipazione arriva dalla fonte più inaspettata…

Quando le cose vanno bene, anzi molto bene, anche una leggera frenata rischia di diventare una notizia. Dopo un inizio di stagione esaltante il Liverpool ha deciso di… dare speranza alla concorrenza, almeno in campionato, infilando un paio di inaspettati pareggi.

Un’imperfezione non può certo inficiare la perfezione di un quadro, perché è questo quello che Arne Slot è riuscito a dipingere nella prima parte di stagione, andando oltre anche le più rosee aspettative per una squadra attesa ad un nuovo ciclo dopo la fine dell’era Klopp.

Lo scetticismo era diffuso e non a caso in sede di pronostico in pochi avevano indicato i Reds come una valida alternativa alle favorite Arsenal e Manchester City per la vittoria della Premier. Le cose stanno andando molto diversamente e tra i meriti del tecnico olandese c’è quello di aver valorizzato tutti gli elementi della rosa.

Da Granverberch a Gakpo, non sempre convincenti nell’ultima parte della gestione Klopp, senza ovviamente trascurare Momo Salah, tornato su livelli di rendimento eccellenti dimenticando le incomprensioni con l’allenatore tedesco. Eppure proprio i dubbi sul futuro dell’egiziano stanno allungando ombre pesanti dalle parti di Anfield.

Il bivio di Salah: la carriera a una svolta e quel messaggio ai tifosi del Liverpool

A scadenza di contratto nel prossimo giugno, tutto lascia pensare che l’epopea di Salah a Liverpool si concluderà al termine della stagione. Lo stesso attaccante lo ha fatto intuire al termine del match contro il Manchester City, anche se la speranza di tifosi e allenatore è che proprio la ritrovata competitività della squadra possa portare a un ripensamento.

A 32 anni Salah si trova davanti ad un bivio. La condizione fisica lo sta al momento assistendo, ma sta per arrivare il momento di firmare quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della vita. Cosa privilegiare? La carriera e la non ancora spenta voglia di vincere o l’aspetto economico, approdando in tornei meno accattivanti sul piano tecnico, ma più remunerativi?

Da fuoriclasse a insider di mercato: lo spoiler dell’ex campione scuote la Premier

Ebbene, c’è chi assicura di sapere già ora con certezza dove e come proseguirà la carriera dell’ex Fiorentina e Roma. Si tratta di un’ex stella della Premier League, venuto in possesso di quella che non sarebbe solo un’anticipazione, bensì una vera e propria notizia tenuta segreta da ambo le parti. Secondo il Kun Agüero Salah avrebbe già rinnovato il contratto con il Liverpool.

“Da quanto ho capito, Salah ha rinnovato con il Liverpool per altre due stagioni. Penso che questo dovrebbe dissipare ogni dubbio sul suo futuro” ha assicurato l’ex attaccante del Manchester City. Se si tratta di una sorpresa tenuta nascosta dai dirigenti dei Reds ai propri tifosi lo spoiler dell’argentino non sarà stato certo gradito. Dall’altra parte per i suoi ex tifosi al City e delle altre squadre della Premier potrebbe trattarsi della peggior notizia possibile…