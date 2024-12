“So già dove andrò ad allenare”: la verità tra le righe del podcast, DDR prende il Toro’ per le corna | Contratto pronto e lista mercato sul tavolo

Daniele De Rossi “dimentica” la Roma: l’esonero è il passato, il campione del mondo è già pronto per ripartire. Destinazione a sorpresa.

“Qui a Trigoria non mi rivedrete più”. Ma anche “So che un giorno tornerò ad allenare la Roma”. L’amarezza provata da Daniele De Rossi dopo l’esonero deciso dalla famiglia Friedkin lo scorso settembre è tutto contenuto in queste affermazioni dicotomiche.

Frasi attribuite allo stesso DDR mentre l’ex centrocampista raccoglieva i propri effetti personali e si preparava a lasciare quell’ufficio occupato per la prima volta con mille emozioni nel gennaio precedente. Tornerà o non tornerà in giallorosso l’ex Capitan Futuro?

Per il momento non se n’è fatto nulla, se è vero che la candidatura di De Rossi, pur essendo ancora sotto contratto, non sarebbe mai davvero stata presa in considerazione dai Friedkin al momento di sostituire Ivan Juric. Del resto, forse, era troppo presto.

Così come troppo presto è arrivato anche il debutto del campione del mondo sulla panchina di un grande club e soprattutto sulla sua Panchina, quella che Daniele aveva puntato appena aveva iniziato a pensare di fare questo mestiere.

Roma addio, Daniele De Rossi volta pagina: nuova avventura in vista

La storia degli iridati 2006 dimostra che iniziare con un’esperienza intermedia prima di approdare in un top club è la soluzione migliore. Lo dimostrano i casi di Pirlo e di Pippo Inzaghi, ma anche quelli di Gattuso e Nesta. Per questo quel doppio, contraddittorio sfogo non va preso alla lettera.

De Rossi potrà tornare ad allenare la Roma così come, se vorrà, qualsiasi altro top team italiano ed estero qualora i prossimi passi della carriera ne attestassero qualità importanti da tecnico. Nell’attesa Daniele ha confermato di avere le idee chiare, come si evince da una frase pronunciata durante l’intervista al podcast ‘The Overlap’.

Cambio di proprietà in vista, novità in Serie A: De Rossi pronto a tornare in sella

“So già dove andrò ad allenare” le “misteriose” parole pronunciate di fronte all’illustre platea format da Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright e Jamie Carragher. Le ex star della Premier non hanno indagato, ma il concetto è chiaro. Dopo essersi scottato con Spal e Roma De Rossi vuole aspettare il famoso “progetto”. Che potrebbe materializzarsi molto presto e in Serie A.

Le voci circa l’interessamento della Red Bull all’acquisto del Torino potrebbero infatti cambiare i rapporti di forza del massimo campionato. Il club granata potrebbe trasformarsi in un’opportunità di richiamo per giocatori e allenatori e il colosso austriaco creare un progetto sulla scia di Lipsia, Salisburgo e New York. De Rossi, al quale la grinta Toro non è mai mancata, potrebbe esserne affascinato e rispondere sì ad un’eventuale chiamata. La ripartenza è pronta come le idee per svilupparla. E se sarà vincente chissà se la Roma…