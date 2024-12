“Intervento chirurgico delicato”: il tennista ricoverato d’urgenza e portato sotto i ferri | Paura tra tutti i suoi fans

In attesa dell’inizio di una nuova stagione densa di emozioni il tennis mondiale vive ore di apprensione per uno dei campioni più amati.

Il potere logora proprio chi non ce l’ha. O chi non ne ha a sufficienza. I protagonisti del mondo del tennis si stanno godendo le poche settimane di vacanza offerte da un calendario di fatto senza pause tra gennaio e fine novembre. Ma le chiacchiere continuano…

Dicembre è infatti il mese degli ATP Awards, i riconoscimenti ai migliori dell’anno assegnati dall’Associazione mondiale presieduta da Andrea Gaudenzi. La presenza di un italiano al vertice della piramide tennistica è stata sufficiente per la stampa spagnola per insinuare su improbabili conflitti di interesse.

“Colpa” dell’assegnazione a Jannik Sinner del premio di tennista più amato e a Matteo Berrettini di quello di Comeback of the year, ovvero al miglior giocatore dell’anno tra quelli con alle spalle un passato importante non troppo lontano. Riconoscimenti in verità piuttosto scontati e doverosi, ma che evidentemente non hanno messo d’accordo tutti.

Ci sono però momenti nei quali anche le polemiche, più o meno sterili, finiscono inevitabilmente in secondo piano. Succede quando discussioni e opinioni vengono messi a tacere da notizie di cronaca con le quali nessuno avrebbe mai voluto fare i conti, ma che doverosamente compattano l’intera comunità, in questo caso quella tennistica.

Dall’esultanza al dramma: il tennis italiano trattiene il fiato per il grande campione

Un grande spavento infatti è ciò che hanno provato tutti gli appassionati per Nicola Pietrangeli. La leggenda del tennis italiano è stata ricoverata d’urgenza dopo aver riportato un danno molto serio da una caduta accidentale in casa. All’ex fuoriclasse della racchetta è stata diagnosticata una frattura periprotesica all’anca destra.

Negli ultimi tempi il due volte vincitore del Roland Garros era finito nel mirino della comunità social a causa di qualche commento fin troppo schietto e non encomiastico nei confronti della generazione d’oro del tennis nostrano, su tutti verso lo stesso Sinner, sebbene mai Pietrangeli abbia ovviamente messo in discussione il talento del numero 1 del ranking ATP.

Intervento riuscito: la Federazione rassicura e spunta un retroscena

Ora, ovviamente, tutto passa in secondo piano, perché quello che interessa agli sportivi italiani e non solo è che Pietrangeli si rimetta presto. Comunque l’ex capitano azzurro di Davis non ha perso il buonumore e neppure la propria vis polemica se è vero che, come riportato dal Corriere dello Sport, in ospedale ha scherzato poco prima di sottoporsi ad una delicata operazione con i medici proprio sulle qualità del tennis italiano, da Berrettini a Sinner.

Ricoverato presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli a Roma, Pietrangeli è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura. La Fitp ha diramato un comunicato nel quale si riferisce che Pietrangeli sta bene e inizierà a breve il percorso di riabilitazione. Gli sportivi italiani non vedono l’ora di tornare a sentire i suoi appuntiti commenti.