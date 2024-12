Osimhen alla Juve, ormai è venuto tutto fuori: ha fatto il giro largo per finire da Giuntoli, manovra tenuta clandestina finora

Il centravanti nigeriano si è rilanciato al Galatasaray, ma nei suoi sogni ci sono sempre i grandi club e uno in particolare: Napoli è atterrita.

“È una maledizione”. Questo deve aver pensato l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk dopo aver visto infortunarsi seriamente anche il secondo centravanti della propria rosa. Dopo Mauro Icardi, anche Victor Osimhen ha dovuto alzare bandiera bianca nel cuore della stagione.

Vero è che la convivenza tra i due super bomber non sarebbe stata semplice a livello tattico, alla luce di caratteristiche simili, ma il campo aveva detto cose diverse. L’ex capitano dell’Inter e l’ex centravanti del Napoli si erano infatti mostrati compatibili nelle poche partite che erano riusciti a giocare insieme prima della rottura del crociato dell’argentino.

Osimhen, dal canto proprio, rinato sul Bosforo dopo la negativa stagione del post-scudetto vissuta a Napoli e l’estate da separato in casa, era pronto a prendersi sulle spalle l’attacco del Galatasaray e a trascinarlo in campionato e in Europa League, al punto da aver messo da parte le voci di mercato tornate a rimbalzare sul suo conto.

Purtroppo si è però messo di mezzo un infortunio muscolare preoccupante già dalla diagnosi: “Stiramento di basso grado e sanguinamento del gruppo muscolare posteriore destro alla schiena”. In realtà il nigeriano dovrebbe essere assente solo per poche settimane, ma tanto potrebbe bastare per interrompere il momento magico a livello realizzativo che stava vivendo l’ex azzurro.

Galatasaray, Napoli e un terzo incomodo: il futuro di Osimhen è appeso a un filo

Quanto alla maledizione di cui sopra, Buruk se ne sarà fatto una ragione con il senno del poi. Anzi, chissà che lo stop, seppur minimo, cui andrà incontro Osimhen non faccia comodo al Galatasaray almeno in chiave mercato, spegnendo i riflettori che erano tornati ad accendersi sul nigeriano.

Al netto della volontà del giocatore di restare in Turchia fino al termine della stagione, infatti, le grandi d’Europa sembrano essere pronte a farsi avanti già a gennaio con il Napoli, proprietario del cartellino di Victor. Qualora un club paghi i 75 milioni di clausola rescissoria a De Laurentiis, il trasferimento sarebbe cosa fatta, con buona pace del Galatasaray.

La Juve fa sul serio per Osimhen: arrivano conferme, i tifosi del Napoli rivivono “l’incubo”

Ebbene, tra le big che hanno preso informazioni su Osi ci sarebbe anche la Juventus, costretta però a fare da spettatori a gennaio. E a sperare. I bianconeri non hanno infatti slot per extracomunitari da utilizzare a metà stagione, pertanto l’interesse del suo mentore Giuntoli è volto all’estate, quando da Torino potrebbe partire Dusan Vlahovic.

A Napoli già fioccano gli incubi su un caso Higuain-bis. Anche l’argentino passò dal Napoli alla Juve previo pagamento della clausola rescissoria e anche in questo caso, in base a quanto trapela, il gradimento del giocatore ci sarebbe. “Leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus e lo ribadisco: risulta anche a me” ha rivelato Walter De Maggio, giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ molto vicino alle cose napoletane. Ai tifosi azzurri non resta che attendere gli eventi e, constatato come il proprio ex idolo abbia ormai rotto con l’ambiente, sperare che a gennaio si faccia avanti una tra PSG e Chelsea, pronte a beffare la Juventus quasi sul traguardo.