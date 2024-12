Salah ritorna in Italia, ma Momo detta una condizione rigorosa | O così, o ci salutiamo subito

L’egiziano è pronto a dire addio al Liverpool per tornare a giocare in Serie A, ma non ad ogni costo: trattativa in salita, ma tutto è possibile.

Ha partecipato ad un Mondiale con l’Egitto, non esattamente un’impresa da ogni quadriennio, ha vinto la Champions League ed è diventato uno degli idoli eterni di Anfield. Alla carriera di Mohamed Salah manca solo la gioia della Coppa d’Africa con la propria nazionale.

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma si è fermato al secondo posto, avendo perso per due volte la finale. Chissà dove saranno quelle medaglie d’argento nella sterminata bacheca di un giocatore che sarà ricordato come uno dei più forti di tutti i tempi del continente africano, ora pronto a cambiare vita.

L’epopea con addosso la maglia del Liverpool sembra infatti destinata a concludersi a giugno, a scadenza di contratto, dopo otto anni di trionfi e una montagna di reti. Mai sotto le 15 reti, pur non essendo un centravanti, Salah è stato esaltato dal gioco do Jürgen Klopp prima, al netto di qualche contrasto, e ora di Arne Slot.

Dalle parti di Anfield sono ben lungi dal rinfacciargli un addio a costo zero, perché da quelle parti, e lo insegna anche lo stesso Klopp, hanno capito che anche i cicli più belli hanno una fine. Qualunque maglia indossi Salah non sarà mai un rivale della Kop, al massimo un vecchio amico da provare a superare in una o due sfide di Champions.

Mohamed Salah ha deciso: addio Liverpool, il ritorno in Serie A prende quota

Già, ma quale sarà la nuova destinazione di un giocatore che, a dispetto dei suoi 33 anni, sembra ancora poter garantire alcune stagioni ad altissimo livello? Lo conferma la Premier, il campionato più difficile e impegnativo del mondo anche sul piano fisico, davanti a quella Serie A che potrebbe rappresentare la “vecchia”-nuova tappa del percorso di Momo.

Dopo essersi rivelato alla Fiorentina ed imposto alla Roma, prima di volare a Liverpool, Salah potrebbe emulare altri grandi campioni come Cristiano Ronaldo approdati in Italia sul finire della carriera. Inter e Juventus sono le due squadre che potrebbero sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni, ma con una favorita ben chiara.

L’Inter sogna, Salah… l’avvisa: l’egiziano detta le condizioni per l’affare dell’anno

I campioni d’Italia potrebbero infatti perdere la prossima estate Marcus Thuram, arrivato un anno e mezzo fa a parametro zero. Il figlio d’arte può trasformarsi in una plusvalenza d’oro dando alla società la possibilità di reinvestire su un altro top player, individuato proprio in Salah. Momo non sembra però disposto ad abbassare le pretese economiche.

Il suo ingaggio-monstre a Liverpool è pari a oltre 18 milioni netti. Una montagna inavvicinabile anche per l’Inter, che può però provare a spalmare la cifra su più anni abbassando la parte fissa con l’inserimento di una ricca e lunga serie di bonus. Prima di iniziare a trattare Salah è pronto a chiedere garanzie sulla competitività della squadra anche a livello internazionale, pena lo spostamento altrove del proprio mirino. Momo non ha alcuna intenzione di svernare.