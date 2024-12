Ho detto di no: Sinner rifiuta la proposta, ed è già la seconda volta | Il numero Uno non sarà tra i Big pronti a sfidarsi

Il fuoriclasse altoatesino si sta godendo le vacanze, ma col pensiero già al 2025: calendario in definizione, la sofferta decisione è presa.Come ha trascorso Jannik Sinner le vacanze natalizie 2023? E soprattutto, quanto sono state lunghe? Il “destino” di un tennista moderno, in particolare se di alto livello, è del resto… scritto. Correre su e giù per i campi e saltare da un aereo all’altro da gennaio a dicembre.

Per ritagliarsi del tempo per relax, svago e affetti familiari, ma soprattutto per un doveroso recupero fisico senza allenamenti, è così ridotto all’osso, di fatto alle prime tre settimane dell’ultimo mese dell’anno. Che sia stato proprio questo uno dei segreti alla base del 2024 d’oro vissuto da Sinner?

Un anno fa di questi tempi il campione di Sesto Pusteria era ben lontano dall’essere il miglior tennista del mondo, pur essendo reduce da una chiusura in crescendo tra ATP Finals, perse in finale, e il trionfo in Coppa Davis. Jannik si rimise al lavoro già prima di San Silvestro, dopo qualche giorno con amici, parenti e gli immancabili sci.

Tutto fa pensare che, non solo per scaramanzia, a fine 2024 sarà ripetuto lo stesso iter. Nonostante attorno a Jannik sia cambiato quasi tutto rispetto a 12 mesi fa, con molte più pressioni e più attenzione mediatica, l’input è partito dallo stesso giocatore, prima ancora che dal proprio entourage. Riposo sì, qualche distrazione anche, ma da fine dicembre si torna a lavorare sodo.

Jannik Sinner dice ancora no: il gran rifiuto fa esplodere i social

Del resto il primo obiettivo “sensibile” del nuovo anno, caso Clostebol permettendo, è già quasi prossimo. La difesa del titolo degli Australian Open, al via il 15 gennaio 2025, rappresenta uno dei focus della stagione di Jannik, non solo per i punti da difendere in chiave ranking ATP. La preparazione per Melbourne è quindi di fatto già iniziata e subirà una breve interruzione solo in occasione delle Festività.

Quanto a tutti gli inviti mondani ricevuti per i mesi di gennaio e febbraio la risposta è sempre la stessa: “No, grazie”. A prescindere da chi la domanda l’abbia formulata. È quindi già ufficiale che neppure nel 2025 vedremo Sinner calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio, non si avvarrà di Jannik nei panni dell’attesissima guest star.

Sinner, il calendario 2025 prende forma: spunta un nuovo torneo (da vincere)

Un anno fa il suo no alla chiamata di Amadeus fece rumore e scatenò anche qualche polemica, con accuse di snobismo cadute sul capo di Sinner, che fece come sempre spallucce. Quest’anno, con Carlo Conti al timone della kermesse, non cambierà nulla, a parte forse i commenti, social e non solo, perché dopo quanto l’altoatesino è riuscito a fare nel 2024 nessuno può rimproverargli di pensare solo al tennis. Va detto che lo stesso Conti non aveva ancora neppure avanzato l’invito, ma anche che quest’anno ci sarebbe stato un motivo in più per declinarlo.

“A Sanremo? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare” ha detto Sinner dal palco dei Supertennis Awards di Milano. E se l’anno passato quel “meglio” era riferito agli allenamenti, ora l’alibi è davvero di ferro dal momento che il calendario tennistico si è arricchito di un altro, ennesimo, torneo. Dal 17 al 22 febbraio, infatti, Sinner sarà impegnato con ogni probabilità in Qatar per il neonato ExxonMobil Open 2025, 500 in programma al Khalifa International Tennis and Squash Complex. Un altro appuntamento di prestigio, sul piano tecnico ed economico, possibilmente da vivere con il cuore leggero. Senza pensare al Festival, ma soprattutto ad un caso doping che si spera già archiviato.