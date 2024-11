Ribaltato tutto, il MAESTRO non delude: social impazziti e i meme si sprecano: non tutti esultano però

Buona la prima per il neo-tecnico del Lecce, il cui ritorno in Serie A ha catalizzato l’interesse del web: social scatenati e fiumi d’ironia.

Appena due anni di sosta, non consecutivi, tra il 2015 e il 2022, quando la sua carriera ripartì dopo essere sceso fino alla Lega Pro, e poi altri due, ma filati, tra l’estate 2022 e l’autunno 2024. Tra discese e risalite la parabola da allenatore di Marco Giampaolo è pronta per nuovi capitoli.

La chiamata del Lecce ha segnato a tutti gli effetti l’inizio del terzo capitolo del percorso da allenatore di colui che nell’ambiente è chiamato ‘Maestro’, ma non da tutti con un’accezione elogiativa. Intanto un traguardo è già stato raggiunto, dal momento che il club giallorosso è il decimo guidato da Giampaolo in Serie A, traguardo raggiunto solo da Carlo Mazzone e Alberto Malesani.

Un risultato che denota la lunghezza della carriera del mister, nonché il fatto di essere in possesso di idee che evidentemente attraggono le società che lo mettono sotto contratto, non possa bastare nella lunga strada verso la salvezza di un Lecce chiamato a compiere un’impresa che resta non semplice al di là del debutto vincente di Venezia.

Partire vincendo uno scontro diretto in trasferta è comunque un ottimo segnale, in particolare se la partita si è a lungo sviluppata su binari molto lontani dal calcio preferito da Giampaolo. Vero è che quello contro Di Francesco era un derby tra “giochisti”, così come il fatto che il tecnico italo-svizzero non ha ancora immagazzinato al meglio le caratteristiche dei propri giocatori, complice la sosta e il fatto di essere arrivato da pochi giorni.

Giampaolo “star” dei social: web scatenato dopo il ritorno (vincente) del Maestro

Nel calcio, però, si sa, in particolare quando si lotta per sopravvivere, vincere può essere più importante di come lo si fa. Non è questa la filosofia di Giampaolo e il web, implacabile, lo ha messo in evidenza fin da lunedì sera. Pur essendo una sfida tra pericolanti, infatti, Venezia-Lecce ha catalizzato l’attenzione dei social e in particolare degli utenti di X, che “attendevano al varco” la ripartenza di Giampaolo.

Termine non casuale, questo, dal momento che il gol vittoria di Dorgu è arrivato proprio al termine di un ribaltamento di fronte, di fatto nella prima azione creata dal Lecce dopo le tante occasioni sprecate dal Venezia. “Il grande ritorno del Maestro Giampaolo, con una sfangata degna di altri tempi” è uno dei commenti più “perfidi” che si possono leggere su X, accompagnati da una foto che ritrae Giampaolo abbracciare Di Francesco prima della partita con il… ghigno della beffa già stampato sul volto.

Venezia-Lecce come… la finale di Champions: pioggia di meme, è l’effetto Giampaolo

Non potevano poi mancare i meme, che con la consueta carica di ironia hanno focalizzato l’attenzione sui momenti chiave della partita. Dal punto di vista tattico la svolta è coincisa con il passaggio alla difesa a tre e con l’ingresso di Johann Helgason, giocatore a lungo dimenticato dal Lecce e ora tornato pedina importante. Ecco allora che il centrocampista islandese “con la cura Giampaolo” diventa in un meme niente meno che… Sergej Milinkovic-Savic.

Si scherza, ma non troppo, dal momento che fin dai primi allenamenti a Lecce l’erede di Luca Gotti ha voluto coinvolgere tutti i giocatori della rosa, chiedendo applicazione e intensità. Una rondine non fa primavera e il calendario ha di certo aiutato Giampaolo, ma la ripartenza è avvenuta, in tutti i sensi. Il prossimo passo sarà trasformare le vittorie o i risultati positivi quasi in normalità, al fine di spegnere meme e ironie.