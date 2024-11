“E Conte che dice?”: tifosi furibondi con il tecnico | E lui ammette: “Troppa ansia”

Al Napoli non basta la vittoria per scacciare tensioni e polemiche: il tecnico salentino parla chiaro e i tifosi s’infuriano.

Conta solo vincere o anche come lo si fa? La domanda nasconde in sé una delle dicotomie più gettonate delle ultime stagioni calcistiche, quella tra “risultatisti” e “giochisti”. Si tratta in realtà di un non-argomento, in quanto la contrapposizione è più mediatica che reale.

Nessun allenatore, infatti, può puntare a vincere… giocando male e non è necessario essere diplomati a Coverciano per capire che una lunga serie di prestazioni non soddisfacenti mascherate dal risultato non danno garanzie di centrare nel lungo periodo quello che è l’obiettivo fissato ad inizio stagione.

Il nodo della questione sta nel fatto che non esiste un modo unico di giocare bene. Arrivare in porta attraverso una rete di passaggi o sfruttando la verticalità nel modo più veloce possibile? Cosa è più spettacolare? La questione è aperta e l’unica ratio dovrebbe essere quella di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori.

Questa qualità è quella che distingue un bravo allenatore. Antonio Conte si è sempre distinto in questo fondamentale e la storia non sta cambiando a Napoli. Il successo di misura sulla Roma non è stato esaltante dal punto di vista del gioco ed era forse lecito attendersi di più considerando le difficoltà dell’avversario, ma si veniva pur sempre dalla sosta.

Scoppia la bufera dopo Napoli-Roma: Conte finisce nel mirino dei tifosi

A decidere il match è stato un guizzo del grande ex Romelu Lukaku. Il pupillo di Conte è stato protagonista di una gara… fin troppo di sostanza, spendendosi anche senza palla fino a commettere qualche fallo di troppo. Due di questi gli sarebbero potuti costare cari, ma l’arbitro Massa ha valutato di non estrarre il secondo giallo per Big Rom nel primo tempo per l’entrata in ritardo su Svilar, dopo averlo fatto per il fallo su Celik.

Questa decisione ha fatto infuriare i tifosi della Roma, che durante e dopo la partita hanno invaso i social contestando l’operato dell’arbitro ligure. Nel mirino del popolo giallorosso l’espulsione subita da Lukaku un anno fa per un fallo non molto diverso compiuto durante Roma-Fiorentina, ma soprattutto le dure proteste contro il Var di cui Conte si era reso protagonista al termine di Inter-Napoli prima della sosta. “Così fanno venire retropensieri” aveva detto il tecnico salentino. Parole riprese dai tifosi della Roma, stuzzicati anche da quanto detto da Conte commentando la prestazione di Lukaku.

Il Napoli vince, a Conte non basta: la bacchettata del mister

“Lukaku è un ragazzo buono, forse fin troppo. Lui deve pensare a lui e fare Lukaku. Le altre responsabilità me le prendo io” il commento di Conte, che ha glissato sul rischio espulsione corso dal belga. Il tecnico della capolista ha invece affrontato il tema del vistoso calo subito dalla propria squadra nei minuti finali della gara, non attribuendolo a una questione fisica:

“Gli ultimi quindici minuti è venuta un po’ di ansia, ci hanno fatto spaventare su una punizione, ma sono degli step di crescita che stiamo facendo tutti insieme” il commento comunque soddisfatto di Conte. Del resto, in attesa della doppia sfida ravvicinata contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia, il Napoli si ritrova ancora davanti a tutti al termine del primo giro di scontri diretti o comunque contro le big del campionato. Non male come processo di crescita appena iniziato…