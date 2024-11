La Guerra dei Totti’s: “Ha lasciato nostra figlia da sola” | Ma il Pupone passa al contrattacco

In attesa di un possibile ritorno nel calcio l’ex capitano della Roma prosegue la battaglia a distanza con l’ex moglie: nuovo colpo di scena.

Francesco Totti e la Roma. Un binomio inscindibile, ma solo… sulla carta. L’ex capitano giallorosso, nonché il giocatore più vincente della storia del club, è lontano da “casa” da ormai cinque anni e mezzo. E all’orizzonte non si colgono segnali che la tendenza possa cambiare.

Era il 17 giugno 2019 quando il campione del mondo 2006 decise di sbattere rumorosamente la porta, dimettendosi dal ruolo di direttore tecnico assunto due anni prima. La rottura con James Pallotta, all’epoca proprietario del club, fu sancita durante una conferenza stampa non priva di venature polemiche.

Totti, che decise simbolicamente di lasciare la Roma nel giorno del 18° anniversario della conquista del terzo scudetto, lamentò i ridotti poteri decisionali, affermando di non essere disposto a “fare sventolare la bandiera” senza poter essere operativo. Da quel giorno Francesco ha continuato a vedere il calcio, e le vicende della Roma, dall’esterno.

Nelle interviste rilasciate ciclicamente non manca di fatto mai la domanda su un possibile ritorno nell’amata Trigoria, ma la sensazione è che con l’attuale proprietà le speranze per i tifosi di rivedere in società il giocatore più amato di tutti i tempi siano ridotte al lumicino. Peraltro negli ultimi tempi il nome di Totti è balzato alle cronache per altri motivi.

Totti-Ilary, è ancora tempesta: spunta la denuncia

Dal punto di vista tecnico-calcistico non poco rumore ha fatto l’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’ a inizio settembre, nella quale Totti criticò piuttosto aspramente il mercato condotto dalla Roma e rivelò l’insoddisfazione dell’amico Daniele De Rossi, che sarebbe poi stato esonerato solo qualche giorno più tardi. Ma è dal privato che stanno arrivando i problemi maggiori.

La causa di divorzio dall’ex moglie Ilary Blasi è infatti aperta e prosegue all’insegna di stilettate reciproche. Una delle coppie più glamour del jet set italiano è finita in frantumi ormai da tempo e nonostante entrambi si siano rifatti una vita dal punto di vista sentimentale le ruggini non mancano. L’ultima, pesante accusa è stata mossa dalla stessa Ilary che sarebbe arrivata a denunciare l’ex coniuge.

Ilary accusa, Francesco risponde: la guerra dei Totti’s non finisce più

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la conduttrice avrebbe mosso a Totti l’accusa di abbandono di minore per aver lasciato da sola in casa la figlia più piccola, Isabel, oggi di 8 anni. Secondo la ricostruzione Ilary si sarebbe accorta che la ragazzina era rimasta sola durante una videochiamata con la figlia. A seguito della denuncia è immediatamente partita un’inchiesta da parte della procura. Francesco, però, è già passato al contrattacco.

Blasi avrebbe subito allertato la polizia, al cui arrivo nell’abitazione che Totti condivide con la compagna Noemi Bocchi la piccola si trovava insieme alla babysitter, almeno secondo quanto hanno spiegato i legali dell’ex calciatore. Secondo la legge, i minorenni non possono essere lasciati soli in casa senza la presenza di una persona maggiorenne, pena la contestazione al genitore affidatario dell’accusa di abbandono di minore. Dopo le accuse reciproche di infedeltà coniugale e la contesa di alcuni beni materiali, l’escalation sembra non avere fine. L’amore può finire, ma il coinvolgimento dei figli rende tutto inquietante.