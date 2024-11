Sinner, incredibile, l’ha tradita davvero | Pazzesco, ma le immagini parlano chiaro

Poco amante di social e interviste, il tennista è stato “pizzicato” in atteggiamenti inequivocabili: il grande amore non è più unico…

La campagna extra-europea 2024 di Jannik Sinner si è conclusa trionfalmente a Riad con il successo su Novak Djokovic che ha consentito alla Volpe Rossa di portare a casa il ricco montepremi del Six Kings Slam.

Il serbo ha al contrario dovuto ingoiare la seconda sconfitta in pochi giorni contro il numero 1 del mondo dopo quella rimediata nella finale del torneo di Shanghai. Un uno-due che, se ce ne fosse stato ancora bisogno, ha certificato la superiorità dell’altoatesino a livello mondiale e nello specifico sull’ormai ex re del circuito.

Ora per chiudere in gloria un anno solare comunque indimenticabile Jannik cercherà di trionfare anche in Europa, dove quest’anno ha già messo il proprio sigillo a Rotterdam e Halle. Tra Torino, sede delle ATP Finals, e Malaga, teatro delle Finals di Davis, l’obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere, a dispetto di un’asticella molto alta.

Del resto si tratta di due obiettivi ai quali Jannik tiene in modo particolare. In Davis c’è da cercare di difendere il titolo vinto nel 2023 dopo 47 anni di attesa per il tennis italiano, mentre il “torneo dei campioni” di Torino stuzzica alquanto l’orgoglio di Sinner, deciso a confermare la propria superiorità sulla concorrenza.

Sinner-Kalinskaya, quando l’amore è “allergico” ai social

Lo stesso Djokovic ha già anticipato la propria assenza, a un anno di distanza da quel doppio confronto con Sinner, tra round robin e finale, che fece capire a tutti quanto Jannik stesse assottigliando la distanza dal fuoriclasse di Belgrado. La sfida per il titolo sarà quindi con Alcaraz? Chissà, ma Sinner ha trovato un modo molto originale per ingannare l’attesa…

Il campione di Sesto Pusteria, si sa, è molto geloso della propria privacy. Il legame sentimentale con Anna Kalinskaya, ufficializzato lo scorso inverno, è inevitabilmente condizionato dalla professione dei due fidanzati, ma ora che le vacanze non sono lontane è facile immaginare che non mancheranno momenti da vivere insieme, rigorosamente lontani dalle telecamere.

Sinner, non solo tennis: il colpo ad effetto sconvolge i fans

Nel mentre Sinner è stato protagonista del più inatteso dei.. tradimenti. Già, ma non nei confronti della sua Anna, bensì di un amore magari non più grande, ma di certo molto importante nella vita di Jannik. Quello per il tennis. Un video diventato in poco tempo virale sui social, diffuso dalla Federtennis e ripreso dal Corriere dello Sport ha infatti immortalato il numero 1 del mondo dilettarsi con un successo in un altro sport.

Appena arrivato a Torino, l’altoatesino ha infatti improvvisato una partita di calcio-tennis proprio sui campi che lo vedranno protagonista nelle Finals. Dall’altra parte della rete c’erano il preparatore atletico Marco Panichi e il coach Simone Vagnozzi, ma Sinner ha spiazzato entrambi conquistando un punto da applausi grazie a un colpo imprendibile per i due… malcapitati. Grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, Sinner ha quindi dimostrato di saperci fare anche con i piedi. Niente male per chi, prima di dedicarsi alla racchetta, era una promessa dello sci.