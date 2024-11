Pisilli squalificato per 11 giornate: stangata shock, a Roma non si parla d’altro | Ecco cosa è successo davvero

L’ambiente romanista non conosce pace: l’ultima brutta sorpresa coinvolge l’unica nota lieta del primo scorcio di stagione.

Se inizia a piovere, molto presto comincerà a diluviare. L’adagio non è certo inedito, ma a Trigoria l’hanno preso fin troppo alla lettera. La scorta di ombrelli sta ormai finendo e in questo caso non c’entra neppure il nostalgico riferimento a José Mourinho.

L’ex tecnico della Roma, protagonista di uno spot televisivo d’annata rimasto nella storia che lo vedeva aprire un ombrello prima che iniziasse a piovere, sta vivendo in Turchia giorni travagliati, ma non come quelli che in casa giallorossa rappresentano ormai una consuetudine da settembre.

Dall’esonero di Daniele De Rossi in poi, infatti, nulla ha più funzionato a dovere. Non che prima tutto filasse a meraviglia, fatto sta però che il nuovo ribaltone in panchina ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi nei confronti di proprietà e squadra, con il nuovo allenatore Ivan Juric sospeso per qualche tempo in un limbo poi spazzato via dalle prime sconfitte.

La realtà è quindi quella di un ambiente nel quale si naviga a vista e in cui continuano imprevisti e contrarietà si affastellano, al punto da andare a contagiare anche una delle poche note positive del primo scorcio di stagione, ovvero l’esplosione di Niccolò Pisilli.

Pisilli gioie e dolori: dall’esordio in nazionale alla doccia fredda

Il centrocampista classe 2004, prodotto del vivaio giallorosso, ha saputo imporsi grazie alle proprie prestazioni fino a strappare una maglia da titolare e meritarsi la convocazione nella nazionale maggiore, con tanto di esordio. Insomma, il calcio italiano e la Roma possono coccolarsi una nuova stella, chiamata però ora a convivere con una delicata situazione familiare.

Se una delle spine più inquietanti in casa Roma riguarda, non da oggi, il rapporto con la classe arbitrale, conflittuale fin dai tempi della gestione Mourinho e non certo migliorato negli ultimi mesi, non sono rassicuranti le notizie che arrivano dall’hinterland della Capitale e che coinvolgono di striscio la Roma, riguardando Mattia Pisilli, fratello maggiore di Niccolò.

Mattia Pisilli la combina grossa: la stangata è pesantissima

Il ragazzo, classe 2002, è stato infatti squalificato per ben 11 giornate in seguito a un’espulsione rimediata nel corso della partita giocata domenica 3 novembre tra il Palocco, la squadra in cui milita Pisilli Jr, della quale è anche capitano, e la Nuova Pescia Romana e valevole per il campionato di Promozione. Mattia è stato espulso per somma di ammonizioni, ma a determinare la stangata è stato quanto è avvenuto dopo l’esibizione del cartellino rosso da parte dell’arbitro.

Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Pisilli “alla notifica del provvedimento, disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivi di sesso. Ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. Questo quanto riportato dal direttore di gara Alessio Paci, la cui “testimonianza” terrà quindi Mattia Pisilli, che dopo l’accaduto ha reso privati i propri profili social, lontano dai campi per quasi tre mesi. Una fine di 2024 poco edificante per una famiglia che ha appena iniziato a vivere un sogno. A Niccolò il compito di far dimenticare, nell’ultimo scorcio di anno solare, quanto fatto dal fratello.