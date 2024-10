Napoli, blitz e firma: bruciata l’Inter | Clamorosa operazione inattesa

In casa azzurra si è tornati a sognare in grande: società e Conte sulla stessa linea, super sorpresa in arrivo per tecnico e tifosi.

Il romanzo del campionato ha già dipanato quasi un quarto del proprio “romanzo” e tra le rivelazioni c’è il Napoli di Antonio Conte. Almeno questo è il pensiero del tecnico salentino, che ha rimarcato con il consueto orgoglio la bontà del lavoro svolto in tre mesi.

Non era facile immaginare un exploit del genere dopo un’annata da incubo come l’ultima vissuta dagli azzurri, con tre allenatori succedutisi invano in panchina e l’incredibile 10° posto con lo scudetto sulle maglie. Si aggiungano i travagli estivi per il caso Osimhen, riverberatisi sul mercato, e la sorpresa è servita.

Alla vigilia del “crash test” contro il Milan Conte ha rigettato con forza l’idea che a favorire il Napoli sia stato un calendario quantomeno più agevole rispetto alle concorrenti. In ogni caso un quadro più completo lo si potrà avere solo nella parte finale del girone d’andata, fermo restando che l’obiettivo del Napoli è molto chiaro.

Da Conte a De Laurentiis, fino ai tifosi, tutti avrebbero firmato ad agosto per un posto tra le prime quattro, con conseguente ritorno in Champions League. Con i proventi del torneo più importante da poter investire la seconda stagione di Conte sulla panchina azzurra potrebbe davvero schiudere scenari sontuosi. Per questo il tecnico tiene bassa la testa e continua a pungolare gruppo e società.

Mercato Napoli, Conte detta la linea: società pronta ad accontentarlo

La fine del 2024 è infatti sempre più vicina e con essa, oltre al giro di boa del campionato, anche la sessione invernale di mercato. Quella cosiddetta “di riparazione” e se è vero che il Napoli non ha nulla da riparare è facile prevedere che Conte sia pronto a chiedere un altro sforzo alla società, soprattutto se a dicembre la classifica dovesse sorridere ancora. Il ruolo è già stato individuato.

Se infatti a centrocampo le alternative non mancano e in attacco si va verso la permanenza di Giovanni Simeone, è in difesa e soprattutto sulle fasce, settore chiave per il gioco di Conte, che la coperta non è poi così lunga. In particolare sulla sinistra, dove il ds Manna e la sua squadra di osservatori hanno già scelto il profilo su cui provare a investire.

Napoli-Inter, duello totale: colpaccio azzurro, campioni d’Italia beffati

Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, il Napoli è pronto a stringere i tempi per Miguel Gutierrez, mancino classe 2001 del Girona. Prodotto del vivaio del Real Madrid, che lo ha ceduto al Girona nel 2022, su Gutierrez i Blancos vantano ancora un diritto di recompra a 9 milioni, che tuttavia dalla Casa Blanca non sembrano intenzionati ad esercitare. Gutierrez, titolare fisso nel Girona da due anni e già andato a segno in Champions League, rappresenterebbe il profilo ideale per Conte, essendo un esterno sinistro forte nelle due fasi, tecnico e veloce, ideale per giocare a tutta fascia o anche basso nel 4-3-3.

Una soluzione che permetterebbe al tecnico di inserire definitivamente Olivera nel roster dei centrali difensivi. La candidatura di Gutierrez sembra quindi in grado di superare quella di Ben Chilwell del Chelsea e di Kevin Zenon del Boca Juniors, ma c’è da fare i conti con l’interessamento dell’Inter già per gennaio. Il Napoli è pronto ad anticipare i tempi per bruciare i nerazzurri. Perché l’appetito in classifica viene mangiando…