Kvara-Napoli, il ribaltone improvviso: l’agente si sta affrettando a chiudere l’operazione | Sterzata flash, tifosi e media spiazzati

Decisivo in campo, ma inquieto sul proprio futuro: l’orizzonte dell’esterno georgiano è stato deciso, è successo tutto in poche ore.

C’è chi teme il rumore dei nemici e chi non ne ha paura. Anzi, lo cerca usandolo come un efficace strumento per caricare la propria squadra. Questione di strategie mediatiche, un aspetto ormai primario nel calcio di oggi.

Un allenatore, in particolare nei top club, non può infatti concentrarsi solo sull’aspetto tecnico-tattico e sulla gestione della rosa. La comunicazione è un punto fondamentale, che ci sia da rapportarsi con i giornalisti o direttamente con la propria società.

José Mourinho e Antonio Conte in questo sono maestri. Entrambi sanno trarre linfa vitale da situazioni di polemiche o tensioni esterne per tenere il gruppo sulla corda e ottenere una reazione vincente sul campo. Il tecnico salentino ne ha già dato riprova anche durante le prime settimane trascorse sulla panchina del Napoli.

I risultati stanno arrivando, ma è vietato abbassare la guardia e il livello d’attenzione. Conte ha già quindi iniziato a mandare frecciate a colleghi e squadre avversarie per togliere pressione dalla squadra, oltre che ad affrontare di petto alcune vicende chiave per le dinamiche del club.

Napoli senza pace: allarme Conte, futuro in bilico per Kvaratskhelia

Il tormentone relativo al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è una di queste. Accantonato, o meglio posticipato, magari a gennaio, l’esito del caso Osimhen, Conte non può permettere che i dubbi sul futuro del georgiano turbino la serenità dell’ambiente. La fase calda della stagione, nella quale cercare di far valere il vantaggio di non giocare le coppe, è già iniziata.

Per questo l’allenatore ha liquidato con poche parole (“Se ne parla da un po’, non entro in queste dinamiche”) l’ennesima domanda ricevuta sul fronte-Kvara. Il nodo rinnovo è tornato d’attualità nonostante la scadenza sia ancora lontana, perché l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, ha spiazzato tutti preparando il terreno per un clamoroso ribaltone.

Tormentone Kvaratskhelia: svolta in arrivo per il rinnovo, ora tocca a De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, infatti, il manager di Kvaratskhelia sembra pronto a mettere pressione su De Laurentiis avendo deciso di recarsi a Napoli e di fermarsi per tutta la settimana. Dopo aver assistito dal vivo alla sfida contro il Lecce, quindi, Jugeli potrebbe fare altrettanto per il big match di martedì a San Siro contro il Milan.

Non ci sono certezze circa possibili incontri in questo lasso di tempo tra Jugeli e De Laurentiis o il ds Manna, ma tutto lascia credere che almeno qualche contatto indiretto possa esserci. Del resto le tempistiche, almeno per il momento, sono dalla parte del Napoli. Kvara andrà infatti a scadenza solo nel 2026, ma le recenti parole di ADL (“Non inseguiremo nessuno”) fa pensare che difficilmente la società accetterà di andare oltre la soglia dei 6 milioni netti d’ingaggio, ritenuta insufficiente da Jugeli dopo gli ultimi incontri.