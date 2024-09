Lotito, la promessa ai tifosi: vi dico subito il mio prossimo colpo | Cambierà le sorti del club, tifosi in visibilio

Il nuovo ciclo della Lazio è partito: Lotito fa pace con i tifosi e fa un altro annuncio. Svolta in arrivo per i biancocelesti.

Novanta giorni. Tanto è passato da quel giorno di inizio estate nel quale i tifosi della Lazio fecero esplodere il proprio malcontento nei confronti della società e della gestione della stessa da parte del presidente Claudio Lotito. Una contestazione civile, ma ferma, all’alba di un mercato pieno di incognite.

Tre mesi più tardi le nubi all’orizzonte dei biancocelesti non sono sparite, ma si sono diradate in modo significativo. Il volo dell’Aquila è tornato spedito in un cielo nel quale magari non si vedrà l’arcobaleno dopo la tempesta estiva, ma che sembra promettere un sereno piuttosto duraturo.

Questo almeno è ciò che si augura Marco Baroni. Il tecnico fiorentino scelto a sorpresa dal presidente Lotito e dal ds Fabiani per sostituire il dimissionario Igor Tudor è stato investito del ruolo di leader del nuovo corso biancoceleste all’insegna del ringiovanimento. Una linea tracciata già in modo visibile attraverso lo svolgimento del mercato estivo.

Via i leaders storici come Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, e sul finire anche punti di riferimento importanti per i tifosi come Danilo Cataldi, a favore di un gruppo di ragazzi in possesso di potenzialità non ancora espresse a pieno e reduci da stagioni soddisfacenti sul piano personale, ma molto meno da quello di squadra.

La Lazio volta pagina: l’appello del presidente Lotito

Da Noslin, rivelazione del Verona miracolo dello scorso girone di ritorno, alla coppia Dia-Tchaouna, retrocessi in B con la Salernitana, ma giocatori in grado di dire la propria in un club ambizioso come la Lazio. Senza dimenticare Nuno Tavares, la nuova freccia della fascia sinistra atteso alla consacrazione dopo tanti anni da promessa.

I primi risultati del campo sono stati sufficientemente incoraggianti, ma Lotito non si illude e invita i tifosi a dare fiducia al nuovo progetto. Il presidente della Lazio ne ha parlato all’uscita dal Senato, approfittando della sosta di campionato per un primo punto sulla nuova era biancoceleste: “Gli obiettivi non si fissano, si centrano e per centrarli bisogna allestire una squadra competitiva e avere un’organizzazione che funzioni. Stiamo creando le condizioni affinché ciò accada”. Chiara anche la linea seguita sul mercato: “Avevamo bisogno di un rinnovo essendo una delle squadre più anziane a livello europeo”.

Lazio, obiettivo Flaminio: le parole di Lotito fanno sognare i tifosi

Insomma, la tregua con i tifosi è firmata. Il club ha investito per aprire un nuovo ciclo, ma i tifosi si aspettano un altro sforzo. Magari attraverso il sogno del nuovo stadio, in comune con tanti altri club italiani. La Lazio partirebbe però da una base preesistente, dal momento che il progetto è quello di ridare vita al Flaminio. I lavori sottotraccia fervono per presentare un progetto al Comune e Lotito non si è nascosto sul tema.

“Stiamo predisponendo tutta la documentazione idonea e adatta per far capire l’importanza di questa scelta per Roma a favore della Lazio” le parole del Presidente. Chissà quindi che nel medio periodo la Lazio non si riscopra un club virtuoso, in grado di reinvestire quanto introitato grazie a un impianto moderno e polifunzionale: “Lo stadio ha un senso se rivive quello che è stato l’indirizzo iniziale della sua costruzione salvaguardando la qualità architettonica” la chiusura di Lotito. La nuova casa della Lazio ha già le fondamenta. Il futuro è tracciato.