“Inter? La più attrezzata. Ma regna l’incertezza” I Esclusiva Claudio Onofri: “Basta volponi tattici”

In esclusiva ai nostri microfoni, Claudio Onofri ha parlato apertamente del campionato di Serie A e delle chances di vittoria del campionato d’Inter. I campioni in carica, secondo l’esperto Onofri, sono i candidati principali. Ma c’è un ‘ma’.

Onofri ne ha parlato con franchezza ai nostri microfoni in questa esclusiva, nel corso della quale ha aperto anche un altro dei temi chiave, a suo dire, dell’intero campionato di Serie A.

Alti e bassi. L’Inter per ora non convince ancora del tutto. Secondo Claudio Onofri, i nerazzurri sono i più forti del torneo, ma non è affatto detto che riuscirà a dominare come ha invece fatto un anno fa.

“L’Inter è la squadra più attrezzata – ha affermato in esclusiva ai nostri microfoni –. Ma ci possono essere degli sbalzi durante il campionato. Lo sport, soprattutto il calcio, è affascinante proprio per l’incertezza. Il nostro campionato è più aperto al divertimento rispetto al passato. Anche le squadre che si devono salvare ormai giocano offensivamente e si affidano ad allenatori giovani e non più a volponi tattici. Questo rende tutto più incerto e quindi affascinante”.