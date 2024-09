‘Contento del trasferimento di Chiesa’: voltafaccia Juventus | Proprio lui si schiera ‘contro’ i bianconeri: che mazzata!

Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool è stato commentato nel corso di un’intervista: ecco tutti i dettagli

Dopo una lunghissima estate in cui il futuro di Federico Chiesa sembrasse più nebuloso che mai è arrivato il Liverpool a ridare slancio alla carriera dell’ex attaccante della Fiorentina. Il classe 1997, sin sai primi giorni dell’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve, è stato messo ai margini del nuovo progetto tecnico.

La sua partecipazione ad Euro 2024 con la nazionale azzurra gli ha permesso di evitare l’imbarazzo di dover presentarsi al raduno per poi essere tagliato fuori. Chiesa aveva bisogno di una nuova sfida e il Liverpool, con una trattativa piuttosto veloce, ha colto la palla al balzo acquistandolo per poco più di 13 milioni di euro bonus inclusi.

Di fatto Chiesa è l’unico acquisto che i Reds hanno fatto nell’ultima sessione di calciomercato. Un grande attestato di stima per l’ex Fiorentina che si è detto carico per la sua nuova avventura.

Chiesa al Liverpool, un ex bianconero commenta il trasferimento

In merito al trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool si è espresso l’ex compagno di squadra Federico Bernardeschi. L’attaccante del Toronto, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si è detto felice per il passaggio in Premier League dell’amico.

Queste, nel dettaglio, le sue parole: “Sono contento per Fede e sono sicuro che in Premier potrà fare bene. Non so che cosa sia successo tra lui e la Juventus, ma tutti e due ora devono guardare avanti. Nico ha colpi e qualità, gioca in una nazionale importante come l’Argentina, ha tutto per fare bene alla Juventus”.

Liverpool, ecco Chiesa come rinforzo per l’attacco

Il trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool ha permesso alla Juventus di incassare una buona cifra considerato che il ragazzo aveva il contratto in scadenza a giugno 2025. Sicuramente è stato fondamentale il lavoro dell’agente Fali Ramadan che ha permesso che l’operazione si concretizzasse in tempi celeri.

“Sono felicissimo davvero – ha spiegato Chiesa – volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto in questi anni, grazie alla Juve. Contento per questa nuova avventura, non vediamo l’ora io e la mia famiglia”, ha concluso il classe ’97 ai microfoni di Sportitalia.