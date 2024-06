‘Alcaraz ha vinto per questo motivo’: se ne sono accorti in pochissimi | Cosa è successo a Sinner nel terzo set

Il crollo di Sinner nel terzo set ha dato via al recupero di Alcaraz: nessuno ha capito il perchè dell’accaduto

Il primo incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due migliori tennisti al mondo, risale in un polveroso Challenger ad Alicante nel 2019; cinque anni dopo siamo al decimo scontro tra i due al Roland Garros, valevole per la finale del torneo con sede a Parigi, in Francia.

Una semifinale che ha sapore di finale per la forza dei tennisti in campo, che nonostante la giovane età dimostrano di essere già i più forti e di rappresentare da qui al termine della loro carriera il prossimo dualismo nel mondo del tennis.

Fino a quel momento il risultato era a favore dello spagnolo per 5-4, che oltre il primo match tra i due ha vinto ai Master 1000 nel 2021, allo Us Open 2022 e in due semifinali di Indian Wells 2023-24, mentre l’altoatesino nel 2022 a Wimbledon e in finale a Umago e nel 2023 in semifinale a Miami e a Pechino.

I due si conoscono molto bene, si sono allenati anche insieme e hanno avuto un exploit pazzesco di bravura e fama negli ultimi anni. Entrambi provenivano da due infortuni, Alcaraz al braccio, Sinner all’anca, ma nonostante ciò sono riusciti a regalare una partita spettacolare.

Esito del match

La partita è stata molto sofferta da entrambe le parti, con Sinner che è andato in vantaggio nel primo set, per poi cedere la vittoria del secondo ad Alcaraz. Il terzo è dell’azzuro, ma il quarto e quinto sono stati conquistati dallo spagnolo, che conquista la finale.

Un risultato amaro che avrebbe potuto coronare il risultato recentemente raggiunto del primo posto nel ranking mondiale, visibile anche sul volto dell’altoatesino che seppur contento dei miglioramenti sulla terra battuta, ha tanto rammarico per le tante opportunità di vantaggio sprecate.

Cosa non è andato

È chiaro che su questo tipo di terreno Sinner non dimostra di essere invicibile così come sul cemento grazie al suo gioco asfissiante per gli avversari, al contrario dello spagnolo che sulle superfici su cui la pallina viaggia meno rapidamente come la terra rossa sfrutta le variazioni ed il suo fisico più prestante.

Oggi #Sinner ha perso semplicemente perché già nel terzo set era entrato in riserva e ha dovuto giocare il resto della partita al 50% per non restare a secco. Se c’è una cosa che Jannik deve curare è l’aspetto fisico. Ora pausa e speriamo che a #Wimbledon ci faccia sognare. — Mimir ♥️🖤 (@Mimir05782) June 7, 2024

Una caratteristica che è stata recriminata dai tifosi stessi di Sinner sui social, in particolare su X, nei quali si apprezza infinitamente il suo operato ma che viene limitato proprio dalla sua poca prestanza fisica che l’ha costretto a ridurre i giri del motore dal terzo set in poi, dal momento in cui Alcaraz è salito in cattedra.