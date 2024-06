Verstappen si ferma, l’annuncio è da non credere: ‘C’è già stato un confronto’ | Ecco cosa è successo

Il pilota olandese è lanciato verso il quarto Mondiale della carriera, ma per il futuro prende forma un’ipotesi clamorosa.

Max Verstappen viaggia a grandi passi verso la storia della Formula 1. Al netto di una Red Bull che nella sua versione 2024 appare meno dominante rispetto alle ultime stagioni, infatti, il pilota olandese sembra non avere rivali nella corsa al quarto titolo mondiale consecutivo della carriera.

Con la quarta corona Super Max eguaglierebbe Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, gli unici tre piloti in grado di fare poker di Mondiali consecutivi. Schumacher sarebbe poi arrivato a cinque, mentre Hamilton, già campione nel 2008, nel 2014 e nel 2015, si fermò a quattro proprio per l’”avvento” di Verstappen.

Il memorabile, e infuocato, testa a testa del 2021 è entrato nella storia della Formula 1 e ha cambiato le carriere di entrambi i piloti. Se infatti Verstappen ha avviato un dominio che potrebbe essere ancora lungo, Hamilton non è più riuscito ad essere competitivo, complice l’abbassamento delle performances della Mercedes.

Chissà se il duello tornerà d’attualità a partire dal 2025, quando l’inglese approderà alla Ferrari, per un binomio ufficializzato lo scorso inverno e per il quale gli appassionati di Formula 1, e non solo i tifosi della Rossa, hanno già avviato da tempo il conto alla rovescia, tanta è l’attesa per un evento così importante.

Formula 1 tra caso Red Bull e nuovi regolamenti: quale futuro per Verstappen?

La realtà del 2024 è comunque quella di una Red Bull che ha visto avvicinarsi a livello di prestazioni Ferrari e McLaren, complici le tensioni interne a Milton Keynes e l’addio già ufficializzato di Adrian Newey dal 2025. Le qualità di Verstappen stanno ancora facendo la differenza, ma è indubbio che il prossimo anno, ma soprattutto nel 2026, i rapporti di forza all’interno del Circus potrebbero cambiare.

Come noto, infatti, il 2026 sarà l’anno dell’introduzione dei nuovi regolamenti, che oltre a rendere la Formula 1 più sostenibile sul piano ambientale e dei costi potrebbero vedere un avvicinamento di valori tra le scuderie più importanti, all’insegna di Gran Premi finalmente più incerti, equilibrati e spettacolari. Chissà che tutto questo non spinga Super Max ad una decisione clamorosa.

Russell e la clamorosa anticipazione su Verstappen

George Russell è uno dei piloti più sinceri della Formula 1. All’inizio del Mondiale 2023 predisse che la Red Bull avrebbe potuto vincere tutti i GP del Mondiale, previsione smentita solo dall’acuto di Carlos Sainz a Singapore. Questa volta l’inglese della Mercedes, intervistato dal Daily Mail, si è spinto oltre immaginando che Verstappen possa prendersi un anno sabbatico nel 2026.

“Non mi stupirebbe – ha affermato Russell – Max potrebbe fermarsi per vedere quale sarà il miglior team dopo il 2026, che sarà un anno-lotteria”. L’ipotesi resta improbabile, ma la permanenza di Max in Red Bull non è certa. Dal canto proprio Russell si è detto pronto anche ad accogliere Verstappen in Mercedes, senza alcun timore: “Io voglio diventare campione del mondo con questo team. Ho già dovuto confrontarmi con il pilota che ha più pole position e più vittorie in F1 (Hamilton, ndr) e non mi sottrarrei ad un confronto con Verstappen né porrei veti al suo arrivo”.