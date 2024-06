Napoli, io non aspetto altro | Colpo grosso in programma per giugno: il procuratore ha vuotato il sacco

Il Napoli potrebbe cambiare tanto e puntare su forze fresche in grado di dare vita ad un nuovo ciclo. Ecco uno dei possibili nomi

Il prossimo calciomercato sarà molto importante in casa Napoli. La possibile partenza di Osimhen potrebbe portare degli introiti macroscopici al club azzurro che a quel punto potrebbe dare vita ad un vero e proprio processo di cambiamento. Considerando che Zielinski è promesso sposo dell’Inter già da tempo e che anche altri giocatori sono in bilico, avere denaro in cassa può essere sicuramente comodo.

Il club partenopeo inoltre dovrà cercare un vero sostituto di Kim visto che l’esperimento Natan non ha dato i frutti sperati. C’è anche il nodo Meret da sciogliere. Il portiere è in scadenza, ma la società ha la possibilità di esercitare una clausola che consente il rinnovo per un altro anno. A quel punto potrà essere ceduto seppur a cifre basse e scongiurare l’ipotesi parametro zero.

Al suo posto potrebbe arrivare Caprile che è già di proprietà del Napoli e che quest’anno ha giocato in prestito all’Empoli dove si è ben distinto. Non è però l’unico giocatore che potrebbe rientrare alla base dopo aver maturato un’esperienza altrove. D’altronde la società ha diversi giovani sparsi in giro per l’Italia.

Uno in particolare però punta ad affermarsi con la maglia azzurra per concretizzare in maniera definitiva il percorso di crescita intrapreso nelle passate stagioni. Andiamo a scoprire chi è il calciatore in questione e cosa ha rivelato qualche tempo fa a proposito il suo agente Bruno Di Napoli nel corso del programma “Si gonfia la rete” a Radio CRC.

Cheddira, parla l’agente: “Il suo obiettivo è tornare al Napoli”

È Walid Cheddira a candidarsi come erede di Osimhen al Napoli. Il centravanti marocchino si è ritagliato il suo spazio al Frosinone e dopo aver preso dimestichezza con la massima serie è pronto per il grande salto nel capoluogo campano. Il suo procuratore è stato piuttosto chiaro sotto questo punto di vista.

Ecco cosa ha dichiarato in merito al suo assistito: “L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi uno suo spazio. È un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe essere un elemento in grado di far parte della rosa azzurra. Per ogni calciatore poter calcare il prato del Maradona è un sogno”.

Cheddira e la crescita a Frosinone

Prima di poter realmente pensare al Napoli Cheddira deve però fare i conti con la retrocessione del Frosinone arrivata proprio all’ultima giornata di campionato a causa della sconfitta casalinga contro l’Udinese.

Nell’ultimo periodo sembrava aver comunque trovato la giusta continuità. Nella prima parte di campionato per via di alcuni problemi fisici non sempre è riuscito ad essere pienamente presente e inoltre ha dovuto fare i conti con il salto di categoria visto che finora aveva sempre giocato in B e in C.