Colpo di scena, Ranieri ci ripensa: ‘Potrei valutare quest’offerta’ | I tifosi possono sognare

I tifosi del calcio possono continuare a sognare, Ranieri ci ripensa: “se mi arrivasse quest’offerta, tornerei ad allenare”

Si chiude un’era per il calcio italiano ed europeo con Claudio Ranieri che all’età di 72 anni si è ufficialmente ritirato dopo l’ultima esperienza con il Cagliari, conquistando anche il popolo sardo con le sue capacità e la sua umiltà che hanno portato il club in un anno e mezzo ad esser promosso in Serie A e a salvarsi.

La sua carriera inizia da giocatore nelle giovanili della Roma, con le quali farà esordo in Serie A collezionado solo 6 presenze; da lì si trasferì proprio a Cagliari, conquistando lo storico Scudetto nel 1970 con Gigi Riva, per poi approdare a Catanzaro, dove si afferma come calciatore.

Arrivato in Calabria all’età di 23 anni si impone come difensore e fa conoscere il suo nome per ben 8 stagioni coi colori giallorossi, divenendo il calciatore con più presenze in A del club; passò successivamente al Catania e chiuse poi la sua carriera sempre al Sud, precisamente a Palermo.

All’età di 35 anni retrocede dal rettangolo di gioco alla panchina, nel ruolo da allenatore, iniziando con la Vigor Lamezia e la Puetolana in C1, per poi fare il grandissimo salto allenando proprio il Cagliari, con il quale ottenne nei primi due anni due promozioni, passando dalla C alla A.

Ascesa vincente

I grandi risultati con i rossoblù valgono la chiamata del Napoli, con il quale ottenne la qualificazione in Coppa UEFA; esperienza breve, terminata con il passaggio alla Fiorentina, con la quale vinse Coppa Italia e Supercoppa Italiana e raggiunse le semifinali nella Coppa delle Coppe.

Da lì prima esperienza all’estero col Valencia vincendo la Copa del Rey, un anno all’Atletico Madrid, due ottime annate al Chelsea ed il ritorno al Valencia con la vittoria della Supercoppa UEFA. Dopo due anni di stop ritorna in Italia, al Parma, raggiungendo incredibilmente la salvezza, poi il biennio alla Juventus, poi l’anno alla Roma, sua squadra del cuore, sei mesi all’Inter, promozione col Monaco e CT della Grecia nel 2016.

Un sogno

Ritorno in Inghilterra al Leicester, impresa che rimarrà nella storia del calcio con la vittoria della Premier League, poi Nantes in Francia, Fulham, ritorno alla Roma da traghettatore, due anni alla Sampdoria con il raggiungimento di 1000 panchine in carriera, breve esperienza a Watford e infine Cagliari.

Con la squadra dell’isola ha chiuso definitivamente la sua carriera, ma non con i club. Intervistato da Giorgio Porrà, Claudio Ranieri ha dichiarato che nel caso in cui una Nazionale lo chiamasse ritornerebbe in panchina, facendo sognare i tifosi speranzosi di rivedere allenare uno dei mister più amati della storia del calcio.