Inter ce l’hai fatta: colpo favoloso e annuncio a sorpresa | È sempre stato la prima scelta

L’obiettivo da sempre desiderato dall’Inter sta finalmente divenendo realtà: Marotta e Ausilio piazzano il prossimo colpo

Nonostante rimanga il rammarico di non essere andati oltre gli ottavi di finale di Champions League e Coppa Italia, la stagione dell’Inter di Zhang rimane da incorniciare con altri due trofei nazionali aggiunti alla bacheca nerazzurra: una Supercoppa Italiana ed uno Scudetto.

Il primo è arrivato battendo a Riyad la Lazio in semifinale ed il Napoli in finale nel nuovo format della competizione che segue quello spagnolo; il secondo è giunto dopo una cavalcata straordinaria nella quale ha dimostrato di non avere rivali in Italia.

Sino al momento della vittoria aritmetica l’unica sconfitta in campionato dei nerazzurri era contro il Sassuolo; una stagione straordinaria, le cui statistiche spiegano come il capocannoniere, il miglior attacco, la miglior difesa e il maggior numero di clean sheet del campionato siano stati conquistati proprio dai nerazzurri.

A porre la ciliegina sulla torta è stato il match in cui hanno guadagnato la seconda stella: il derby di Milano. Hanno vinto proprio contro i rivali di sempre, festeggiato nella propria casa e sorpassati nella classifica del maggior numero di campionati vinti dalle società di Serie A, lasciandoli indietro a 19.

Obiettivi per il futuro

La volontà del club è quella di continuare a proseguire con un progetto vincente, con l’obiettivo di creare una rosa sempre più competitiva e lo hanno già dimostrato acquistando due profili a parametro zero di esperienza internazionale prima ancora che il calciomercato inizi.

Si tratta di Medhi Taremi, attaccante iraniano del Porto, che completerà l’attacco insieme a Thuram e Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, che darà ad Inzaghi maggiore qualità al ruolo e più facilità nell’intercambiare gli interpreti.

Il prescelto

Nonostante Yann Sommer sia stato il miglior portiere del campionato, non è eterno. La sua età di 35 anni fa sì che l’Inter si guardi intorno e maturi l’idea di bloccare un nuovo estremo difensore che possa difendere i pali nerazzurri nel futuro.

Tra i vari nomi sul taccuino della dirigenza, il prescelto è Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano dell’Athletico Parananese, seguito già dalla scorsa stagione, la cui trattativa è già in stato avanzato e potrebbe chiudersi a breve. Sul 24enne si è espresso una ex leggenda sia del Brasile che dell’Inter, Maicon, il quale è intervenuto ai microfoni di forzainterbrasil: “Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter. Perché Sommer è un poi avanzato con l’età e nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene anche con la Nazionale brasiliana, no? La dirigenza dell’Inter già vedendo questo. Credo che Bento abbia tutte le carte in regola per andare a Milano e penso anche che stia già firmando un contratto con loro”.