Mi dispiace ma non vengo: ufficiale Juventus, annuncio in questi minuti | Accordo raggiunto e firma last minute

Ennesima mazzata in casa Juventus, l’obiettivo è sfumato: ha trovato l’accordo con il club, la firma è ufficiale

Mentre per alcune squadre la stagione è ormai giunta al termine, per la Juventus, dopo l’ufficiale conquista di un posto nella prossima edizione di Champions League. c’è ancora un’importante partita da disputare, la finale contro l’Atalanta di Gasperini.

Nonostante la Vecchia Signora sbagli difficilmente le finali nazionali c’è da considerare la forma delle due squadre, con la squadra bergamasca in stato di grazia e reduce del raggiungimento della finale di Europa League e la squadra bianconera che ha vinta solamente 2 partite nel girone di ritorno.

Un enorme campanello d’allarme se consideriamo che il motto della Juventus è sempre stato “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“, con i tifosi preoccupatissimi e che vedono sempre più lontano il ritorno di una Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, rassicura però la tifoseria, promettendo che siano solo stagioni di passaggio necessarie alla riapertura di un nuovo ciclo, con la squadra che presto tornerà competitiva, già a partire dal prossimo anno.

Piano del club

La società ha ben chiara il piano migliore per riportare il club dove merita, a patto che chiunque collabori, soprattutto i calciatori, a prescindere se siano nuovi arrivati o militino nel club da diverse stagioni.

Ha intenzione di smettere di acquistare cartellini troppo onerosi ma di spalmare al meglio il budget per più reparti e aumentare il valore dei singoli, puntare sui giovani tramite la Next Gen e abbassare il monte ingaggi, troppo dispendioso per i risultati ottenuti negli ultimi anni; una politica restrittiva, ma che sicuramente aiuterà il bilancio del club.

Cambia l’obiettivo

Mentre è ben chiaro chi ricoprirà i ruoli d’attacco a prescindere dal modulo utilizzato e la difesa rimarrà pressochè la stessa, il reparto che subirà maggiori cambiamenti sarà il centrocampo, con Locatelli che non è stato in grado fino ad ora di ripetere le medesime prestazioni sfornate da Euro 2020 ed il futuro di Rabiot che sembra giorno dopo giorno essere sempre più lontano dalla Juventus.

Sono tanti i nomi che circolano accostati al club bianconero, con uno in particolare seguito da tempo dalla dirigenza che ha già militato nel nostro campionato. Si tratta di Jorginho, ex Napoli e passato dal Chelsea all’Arsenal nel gennaio 2023, che sembrava prossimo all’addio dai Gunners a causa dello scarso minutaggio. Il centrocampista della Nazionale ha però deciso di prolungare il suo contratto per un altro anno, grazie ad Arteta che ha fortemente voluto la sua conferma, chiudendo definitivamente le porte ad un suo possibile approdo nella Torino bianconera.