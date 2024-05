‘Sainz non ci interessa’: la Scuderia ritira l’offerta | Svolta impensabile per il suo futuro: spunta la data dell’annuncio

Il pilota spagnolo, che lascerà la Ferrari al termine del 2024, vede sfumare la possibilità più prestigiosa.

Un inizio di stagione esaltante, con risultati migliori rispetto al più quotato compagno di squadra, e la ciliegina del trionfo a Melbourne nel giorno dello “storico” primo ritiro di Max Verstappen dopo 43 GP consecutivi portati a termine. Poi, una leggera flessione.

Questo il borsino della prima parte del 2024 di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari non può certo sostenere di essersi annoiato nelle prime battute della nuova stagione, che l’ha visto salire sul gradino più alto del podio in Australia pochi giorni dopo essere stato operato d’urgenza di appendicite.

Una vera e propria impresa destinata a entrare nella storia dello sport ha permesso al figlio d’arte madrileno di conquistare il terzo e finora ultimo successo della carriera alla guida di una Rossa, dopo Silverstone 2022 e Singapore 2023. In attesa di un eventuale acuto di Sergio Perez, Sainz è l’unico pilota ad aver vinto almeno un GP in ciascuno degli ultimi due anni, dominati dall’era Verstappen.

Un biglietto da visita eloquente, eppure il paradosso è dietro l’angolo. Allo stato attuale Sainz è infatti senza contratto per il 2025. La decisione della Ferrari di metterlo alla porta per far spazio a Lewis Hamilton è stata accolta con classe da Carlos, convinto che far parlare la pista gli avrebbe permesso di attirare gli interessi di un top team.

Mercato piloti F1, Carlos Sainz mina vagante

In effetti di colloqui ce ne sono stati tanti, senza tuttavia che nessuno di questi sfociasse in una stretta di mano ufficiale con relativa firma. Se infatti in Formula 1 si sta pensando già quasi più alla prossima stagione che a quella attuale, il rischio-beffa per Sainz è che il domino del mercato piloti si completi senza di lui.

Ad oggi questa pare un’eventualità remota, mentre non lo è che Carlos sia costretto ad accettare un contratto “ponte”, non in linea con le sue aspettative. L’ultima brutta notizia è infatti arrivata dalla Mercedes, che sembra avere deciso la strada da intraprendere per il dopo-Hamilton.

La Mercedes snobba Sainz: decise le strategie per il futuro

Il sogno dalle parti di Brackley è quello di ingaggiare proprio Verstappen dal 2026 e di farlo correre in coppia con il giovane Kimi Antonelli, al quale dovrebbe nel frattempo essere garantita la “palestra” con la Williams. Sainz non è quindi una priorità per Toto Wolff, disposto al massimo a proporre allo spagnolo un contratto annuale. A riportare la notizia è la testata tedesca ‘F1-insider.com’.

Uno scenario che non esalta Sainz, sul cui tavolo al momento c’è una sola proposta concreta, e a quanto pare molto ricca: quella dell’Audi. La casa tedesca entrerà in F1 nel 2026, ma ha fretta di chiudere il “casting” e attende una risposta definitiva dallo spagnolo entro maggio. Sono quindi settimane decisive per il futuro di Sainz, che non rientra nei piani della Red Bull, decisa a rinnovare il contratto a Sergio Perez.