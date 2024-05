Ha già trovato l’accordo con un altro club: Milan su tutte le furie | Il calciatore ha agito alle loro spalle

Clamorosa svolta di mercato. I rossoneri apprendono la notizia e vanno su tutte le furie. Tifosi traditi dal giocatore.

Un dietrofront pazzesco, proprio in occasione di uno dei momenti più delicati della storia recente del Milan. Il club è su tutte le furie e i tifosi non possono credere a ciò che hanno appena letto. Il giocatore vuole andarsene e avrebbe accettato il corteggiamento della società.

Un tradimento in piena regola per una tifoseria che si deve ancora riprendere dopo aver visto festeggiare i cugini la conquista della seconda stella proprio nella partita più attesa della stagione. Come già successo in passato, il Milan ha ora di fronte a sé due possibilità: la depressione o la strada per la rinascita.

Seguendo verosimilmente questo ultimo approccio, il club cercherà con il nuovo allenatore di completare la rosa e dare la caccia ai migliori talenti low cost che si possono acchiappare sul mercato. Dopo la contestazione della Curva Sud servono risposte concrete e soprattutto volti.

La risalita non sarà semplice. L’Inter al momento gioca un altro sport e anche Juventus e Napoli vorranno ripartire forte, cancellando una stagione per molti versi deludente. La strada per il successo talvolta è costellata di difficoltà. Una su tutte, un top player che sembra voler andare via.

Il club ha il “sì” del giocatore

Abbiamo imparato come la volontà dei giocatori in questo pazzo sport che è il calcio alla fine sia fondamentale. Ecco perché trattative sulla carta proibitive possono sbloccarsi e addirittura andare in porto nel giro di qualche giorno.

Il Milan rischia di perdere uno dei pochi top player rimasti a Milanello. Un calciatore che probabilmente non ha vissuto la migliore stagione della carriera ma che resta tra i migliori interpreti in quel ruolo a livello mondiale.

Auf wiedersehen Theo

Theo Hernandez al Bayern Monaco e Alphonso Davies al Real Madrid. Non è più un mistero e col passare delle ore lo scenario diventa sempre più concreto. L’incastro di mercato, confermato da Mundo Deportivo, potrebbe caratterizzare la prossima calda estate. I tifosi non vogliono crederci ma tutti gli indizi vanno in quella direzione.

Il terzino francese del Milan, nonostante le parole di facciata, avrebbe aperto in maniera decisa verso la soluzione tedesca. Con una buona offerta i rossoneri potrebbero sistemare il bilancio e soprattutto completare il processo di ristrutturazione della rosa.