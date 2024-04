Prendiamo il nuovo Ancelotti: pazza idea per il Milan del futuro | L’ultimo nome riaccende la piazza

I tifosi del Milan possono sognare un nome a effetto per il futuro. Ecco di chi si tratta e perché sarebbe il primo della lista.

Ormai ne sono convinti anche tutti gli organi di stampa: Stefano Pioli, una volta blindato il secondo posto in campionato in queste ultime 5 partite, saluterà i rossoneri. Una storia in ogni caso vincente, che ha conosciuto il proprio apice con il tricolore conquistato negli ultimi 90 minuti di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Sembra passato un secolo e infatti il destino ha voluto metterci lo zampino anche questa volta. Sono passate infatti poche ore dallo scudetto dell’Inter, quello della seconda stella, proprio in casa dei milanisti. Alzare la musica non è bastato perché la gioia è tutta nerazzurra.

Tornando al Milan, la prossima stagione dovrà invece raccontare qualcosa di diverso, a partire da risultati decisamente migliori. Per non incorrere in nuove figuracce europee la dirigenza sta vagliando i nomi dei possibili sostituti di Pioli per la panchina.

La grande tentazione è quella di affidarsi a un nome internazionale, possibilmente che conosca già il nostro calcio. Siamo ancora all’inizio di questa ricerca e per questo tutti i candidati hanno delle chance di raccogliere questa eredità.

I nomi da Milan

Potrebbe non essere verosimilmente un nome altisonante quello che verrà accostato al Milan. Il progetto di Gerry Cardinale prevede infatti di allestire una rosa composta da giocatori forti e giovani, con più di un occhio ai costi e dunque al bilancio.

Ecco perché gli outsider, ovvero quegli allenatori di fascia media che hanno un ingaggio abbordabile, in questo momento vengono considerati favoriti. Da Fonseca a Tedesco, attuale ct del Belgio, sono ancora tanti i candidati. Per il futuro però il popolo rossonero ha bisogno di sognare in grande.

Pazza idea Xabi Alonso

Per ora è soltanto una suggestione ma per il futuro potrebbe diventare un’idea concreta. Con giocatori di primo piano e un gioco europeo, il tifoso del Milan sogna di tornare ad essere protagonista in Europa.

xabi alonso interrompe l’allenamento perché la sua squadra ha fatto un lancio lungo, noi per colpa di quel mentecatto in panchina ci abbiamo fatto l’abitudine, datemi un allenatore pic.twitter.com/WQSoizx72J — PIOLI CANAGLIA ♿︎ (@5T3NZE) April 23, 2024

Sul web i tifosi si scatenano ogni giorno e non possono più vedere Pioli. Lo spagnolo che ha vinto sorprendentemente il campionato con il Bayer Leverkusen viene già definito come un “nuovo Ancelotti”. Un nome, quest’ultimo, che non può proprio lasciare indifferenti i tifosi rossoneri.