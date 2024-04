“Ha picchiato una donna”: l’increscioso episodio travolge l’Italia | Per il mondo del calcio una notizia agghiacciante

Le immagini arrivate in redazione sono davvero vergognose. Ecco che cosa è successo questa volta in campo.

La scia di violenza e odio sui terreni di gioco non ha nessuna intenzione di esaurirsi. L’ultimo episodio è davvero agghiacciante e in un certo senso mette fine a ogni buon proposito di rinascita di questo sport sotto diverse forme.

Anche il calcio femminile viene così inquinato da alcuni personaggi di dubbio gusto e livello. Non possono esserci più scuse a questo punto. E se nel derby di Milano abbiamo visto due accenni di rissa qui si è andati oltre.

Non è nemmeno più possibile festeggiare con gioia al triplice fischio finale per il traguardo ottenuto. L’ira dell’avversario di turno, rancoroso più che mai, è dietro l’angolo e ancora una volta siamo qui a chiederci tanti perché. A volte finiscono nel mirino gli arbitri per le loro decisioni e altre addirittura i protagonisti in campo.

La sensazione generale è che questo sport non possa fare a meno delle sue infinite contraddizioni. In attesa che anche questo episodio venga condannato a parole da chi rappresenta questo movimento, ci troviamo a riportare una notizia terribile. Ecco che cosa è successo.

Scene da Far West

Dovrebbe essere solo calcio e invece si avvicina al pugilato in un’atmosfera da Far West. È successo tutto al termine di una gara di Serie C femminile. In particolare stiamo parlando del confronto andato in scena tra le compagini della Vis Mediterranea e del Trastevere.

Le due prime della classe nel loro girone. Come riferisce La Gazzetta Regionale infatti un uomo ha aggredito al fischio finale una calciatrice avversaria, pensando forse di non venir ripreso nella confusione.

La calciatrice colpita da un uomo

Le immagini sono state pubblicate anche su Instagram e hanno fatto ormai il giro del web. Indignazione e vergogna sono i sentimenti prevalenti di fronte all’ennesimo episodio antisportivo. “Un uomo, probabilmente riconducibile alla formazione di casa, entrato in campo ha colpito con un pugno sotto al mento la giocatrice Alice Ferrazza“.

Cosa c’è da aggiungere? Il risultato di 1-1 tra le due squadre ha fatto solo da contorno. La vittima dell’aggressione ha già sporto denuncia e valuterà il da farsi attraverso i suoi legali. Un’altra terribile pagina di sport e violenza che inquina il movimento intero.