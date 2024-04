Tutti pazzi per Alberto Gilardino: l’allenatore ha una nuova offerta sul tavolo | Pronto il biglietto aereo per una big del nord

Il tecnico del Genoa ha stupito tutti al debutto da allenatore in Serie A: il Grifone non vuole perderlo, ma le offerte fioccano.

Napoli, Juventus e Inter fermate a Marassi, dove è caduta malamente anche la Roma di José Mourinho. E per completare l’opera il successo a inizio stagione in casa della Lazio. Ecco a voi il Genoa “ammazza grandi” edizione 2023-’24.

I risultati ottenuti contro le big del campionato rappresentano il biglietto da visita della sorprendente stagione del Grifone, tornato in Serie A la scorsa primavera dopo una sola annata in B, ma capace di meritarsi in diverse occasioni gli applausi anche dei tifosi avversari.

Anzi, se non fosse stato per i tanti punti persi nei minuti finali delle partite, in particolare nella prima parte della stagione, la squadra allenata da Alberto Gilardino avrebbe anche potuto inserirsi nella lotta per un piazzamento nelle prossime coppe europee.

Anche la prolungata assenza di Mateo Retegui ha tarpato le ali ai rossoblù, che per larga parte della stagione hanno dovuto fare a meno del bomber italo-argentino, in grado di formare una coppia perfettamente assortita con Albert Gudmundsson. L’islandese, al debutto in A, è stato una delle rivelazioni del campionato e sembra destinato a diventare un uomo-mercato in estate.

Da Gudmundsson a mister Gilardino: le big bussano a casa Genoa

Al Genoa però non hanno alcuna intenzione di smobilitare. La proprietà punta anzi ad alzare progressivamente l’asticella, così il prossimo campionato dovrebbe vedere un ulteriore consolidamento delle ambizioni del club. Oltre a Gudmundsson anche lo stesso Gilardino è seguito con molta attenzione da diverse società.

Il tecnico biellese ha stupito tutti alla prima stagione in Serie A da allenatore, facendo seguito al buon lavoro svolto lo scorso anno quando, subentrando ad Alexander Blessin a dicembre, riuscì a riportare il Genoa in massima divisione chiudendo la stagione alle spalle del Frosinone di Fabio Grosso. Il futuro del Gila potrebbe però essere lontano da Marassi.

Mercato allenatori, il Torino ci prova per Gilardino

A dispetto di un contratto in scadenza nel 2025, le manifestazioni di interesse per l’ex centravanti del Milan, oltre che dello stesso Genoa, stanno arrivando copiose. Dopo quella della Fiorentina, altra ex squadra di Gilardino da giocatore, si registra quella di un’altra piazza ambiziosa come il Torino.

Il club granata sembra destinato a separarsi da Ivan Juric dopo un triennio comunque soddisfacente. Il tecnico croato è in scadenza di contratto e in caso di addio Gilardino è tra i nomi seguiti insieme a quello di Raffaele Palladino. I contatti tra il Genoa e gli agenti del proprio allenatore sono continui. Sul tavolo c’è il rinnovo con adeguamento e l’illustrazione dei progetti futuri del Grifone. Il Torino però non molla, confidando anche sulla tentazione di Gilardino di tornare ad allenare nel natìo Piemonte dopo l’esperienza nel 2019 con la Pro Vercelli.