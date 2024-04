Marotta on fire, l’Inter pesca il jolly | Acquisto clamoroso messo a segno: può firmare da un momento all’altro

I nerazzurri non si accontentano dello scudetto. Il calciatore ora è davvero a un passo e la tifoseria impazzisce di gioia.

L’Inter tornerà nelle prossime ore ad allenarsi ad Appiano Gentile con un obiettivo ben chiaro: vincere il derby di lunedì prossimo e festeggiare lo scudetto numero 20 davanti ai tifosi del Milan. Sarebbe qualcosa di davvero particolare per una città che vive di uno sfottò continuo da oltre 100 anni.

Da una parte all’altra del Naviglio, con la consapevolezza che la vendetta è servita. Due anni fa a Reggio Emilia festeggiarono i rossoneri. La stagione corrente ha invece evidenziato i grandi meriti di Lautaro Martinez e compagni, praticamente perfetti in queste 32 gare disputate.

Anche il tecnico Simone Inzaghi non vede l’ora di festeggiare il suo primo trofeo importante da allenatore, quello scudetto che aveva soltanto sognato in precedenza. Non se lo tatuerà sulla pelle ma il popolo nerazzurro lo ringrazierà in eterno per queste stagioni condotte sempre ad alta quota.

Ci sarà un regalo per il tecnico interista una volta che l’obiettivo sarà diventato concreto anche grazie all’aiuto dell’aritmetica? La società sta facendo di tutto per accontentarlo e questa volta tutte le strade sembrano proprio portare a Milano.

Colpo in arrivo

Non solo Taremi e Zielinski. L’Inter del futuro è già nata e con la regia di Beppe Marotta tutto può succedere da un momento all’altro. I nerazzurri hanno messo gli occhi su un calciatore davvero promettente e le prossime ore serviranno ai due club per capire la fattibilità dell’operazione.

Non si tratta dunque soltanto di indiscrezioni di mercato. In quel reparto servirà in prospettiva sicuramente qualche ritocco. Ecco perché i nerazzurri vogliono chiudere un’operazione che ha come sfondo la Germania e precisamente la città di Amburgo.

Un colpo per la Primavera

In futuro si vedrà ma per il momento Karim Coulibaly rappresenta un colpo di mercato per la Primavera di Christian Chivu. Il calciatore classe 2007, secondo la Bild, avrebbe impressionato gli scout nerazzurri e il contratto in scadenza tra due mesi rappresenta quel motivo in più per approfondire il discorso.

Già entrato a far parte della nazionale tedesca U17, il calciatore sogna di percorrere le stesse orme di Bisseck, arrivato in prima squadra in punta di piedi e ora alternativa credibile nelle rotazioni di Simone Inzaghi. L’Inter proverà a chiudere la trattativa per godersi un altro calciatore in rampa di lancio.