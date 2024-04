Colpo Neymar, il prossimo anno si parte col botto | Firmerà con questa squadra: lacrime di commozione

Neymar Jr ha già scelto la sua prossima destinazione. Addio Saudi League: nelle prossime ore ci sarà l’annuncio

Il ragazzino 17enne partito dal Santos è adesso ai suoi 32 anni uno dei calciatori più forti della sua generazione. Partito dal campionato brasiliano è il capocannoniere della Nazionale brasiliana, scavalcando O’ Rey Pelè, ed una delle ali più prolifiche della storia del calcio in termini di gol e assist.

Parliamo di Neymar Jr, un calciatore nettamente superiore alla media, tanto da esser capace di raggiungere per un certo periodo i livelli di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i due extraterresti e giocarsi con loro l’ambitissimo premio del Pallone d’Oro.

Era già conosciuto in tutto il mondo alla sola età di 14 anni, tanto da esser chiamato dal Real Madrid di Florentino Perez, che però decise di non tesserarlo e di rispedirlo in Brasile esordendo nel 2009 con il Santos, conquistando nell’immediato il posto da titolare e vincendo tre campionati paulisti e una Libertadores in 4 anni.

Alla stessa età raggiunse anche la maglia verde oro del Brasile, giocando con i suoi più grandi idoli tra cui Ronaldinho e divenendo l’unico calciatore dei non top 5 campionati europei a rientrare nella classifica dei top 10 del Pallone d’Oro.

Ascesa tra i grandi

Da quel momento la sua carriera è andata unicamente in ascesa. Nel 2013 per ironia della sorte firma con la rivale dei Blancos, il Barcellona, formando un tridente da sogno con Messi e Suarez, ad oggi considerato tra i più forti della storia, con i quali frantumò qualunque tipo di record e vinse tutti i trofei nazionali ed internazionali con il club.

Nel 2017 ci fu il clamoroso passaggio al PSG. Il club francese pagò la clausola rescissoria di 222 milioni di euro, tutt’oggi record di sempre per un trasferimento, con il quale però non è mai riuscito a vincere trofei internazionali, arrivandoci vicinissimo nel 2020 con la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco.

Ritorno a casa

La carriera del fenomeno generazionale è adesso sull’orlo del tramonto. È andato via dalla Francia nello scorso calciomercato estivo per 80 milioni di euro trasferendosi all’Al-Hilal, squadra del campionato saudita, con la quale ha collezionato unicamente 5 presenze ed 1 gol a causa della rottura parziale del legamento del crociato del ginocchio sinistro.

Dopo una breve parentesi in Arabia Saudita sembra pronto il ritorno a casa; secondo le ultime voci Neymar Jr starebbe confessando ad alcune persone a lui vicine di voler ritornare in patria e sembra abbia già un accordo con il Santos per il 2025.