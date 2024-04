“Siamo con te”: il presidente è in terapia intensiva | Incidente drammatico in queste ore

Lo sport italiano è sotto shock: addetti ai lavori e appassionati trattengono il fiato per uno dei volti più noti del panorama nazionale.

La Serie A 2023-’24 ha imboccato il rettilineo conclusivo. Mancano meno di due mesi alla fine del campionato, ma buona parte dei verdetti deve ancora essere emessa. Ad oggi sono infatti ben poche le squadre che occupano una posizione di classifica pressoché definitiva e destinata a non cambiare nello scorcio finale della stagione.

Al momento solo i due estremi della graduatoria sembrano essere decisi. In casa Inter è infatti già partito da settimane il conto alla rovescia verso la storica conquista del 20° scudetto. La precoce eliminazione dalla Champions League non ha causato contraccolpi ai nerazzurri, che stanno continuando ad inanellare successi su successi in campionato.

Ben diversa, ma ugualmente immutabile, sembra la situazione della Salernitana. Dopo due salvezze consecutive i granata sembrano avviati al mesto ritorno in Serie B al termine di una stagione tribolata e iniziata in salita già in estate, quando l’allora tecnico Paulo Sousa non lesinò critiche alla società per la gestione del mercato.

L’avventura del portoghese in Campania sarebbe poi durata solo qualche settimana, ma non molto meglio è andata ai suoi successori, Filippo Inzaghi prima e Fabio Liverani poi. Il gap dalla quart’ultima posizione sembra incolmabile, benché la squadra in campo continui a lottare anche sotto la guida del quarto tecnico della stagione, Stefano Colantuono.

Drammatico incidente stradale: paura per Gianni Petrucci

La dirigenza della Salernitana le ha tentate tutte per cercare di invertire la tendenza di una stagione stregata. Il presidente Danilo Iervolino ha anche richiamato Walter Sabatini, artefice da direttore sportivo della rimonta che valse la salvezza nel 2022, mentre nel giugno 2023, poco dopo aver conquistato una tranquilla salvezza, si era registrata un’importante novità in società.

All’alba della stagione 2023-’24, infatti, la Salernitana aveva salutato l’ingresso nel proprio organigramma come consigliere di Gianni Petrucci. L’ex presidente del Coni e commissario Figc, oggi presidente della Federbasket, è quindi tornato ad avere un incarico in un club di calcio oltre 30 anni dopo essere stato vicepresidente della Roma. Dieci mesi dopo il suo ingresso nel club, però, a Salerno c’è apprensione per la salute di Petrucci.

Salernitana in ansia per Petrucci: il messaggio di Iervolino

L’esperto dirigente è stato infatti protagonista nella mattinata di sabato di uno spaventoso incidente stradale presso Valmontone mentre era alla guida della propria Maserati con al fianco la moglie. Per cause da accertare l’auto di Petrucci è finita in una scarpata dopo un volo di una decina di metri. Il dirigente è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale San Camillo e posto in terapia intensiva, ma ora le sue condizioni stanno migliorando.

Una nota del nosocomio ha infatti informato che Petrucci “è stato trasferito dall’Unità di Terapia intensiva al reparto ordinario”. L’intero sport italiano è comunque sotto shock per l’accaduto, compresa ovviamente la Salernitana. Lo stesso presidente Iervolino, che ha voluto in prima persona l’ingresso di Petrucci in società, ha espresso la propria vicinanza all’amico attraverso un messaggio sui propri canali social: “Tutte le mie preghiere sono per l’amico Gianni Petrucci. Forza Gianni siamo con te”.