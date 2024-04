Lazio, Lotito sconcerta i tifosi: ‘Purtroppo non avremo futuro’ | Temporale improvviso sopra Formello

Terremoto violentissimo a Formello, in casa Lazio, tifosi inferociti: Claudio Lotito non garantisce futuro al club

Il rendimento nella stagione 2023-2024 della Lazio di Claudio Lotito ha lasciato tutti i tifosi increduli. Dal secondo posto conquistato l’anno scorso con la seconda miglior difesa della stagione, sono passati a rischiare di non qualificarsi per nessuna competizione europea.

Già dai primi mesi di campionato si capiva che qualcosa non andasse. In alcun modo la squadra biancoeleste riusciva a dare continuità ai propri risultati, arrivando nelle prime dieci gare stagionali ad avere una delle medie punti peggiori della loro storia.

Seppur velatamente trapelava che l’ambiente non era sereno come un tempo, già dall’ex mister Maurizio Sarri e dai senatori della squadra. Così è stato confermato nel mese di marzo, nel quale l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ha rassegnato le proprie dimissioni, alle quali si è aggiunta una dichiarazione che sottolineava come la squadra non lo seguisse più.

Al suo posto, dopo la partita contro il Frosinone vinta per 3-2 e guidata dal vice allenatore Giovanni Martusciello, è stato nominato come nuovo tecnico Igor Tudor, che ha firmato per i prossimi due anni e mezzo a 2.5 milioni di euro a stagione.

Serve tempo

Cambiare allenatore a stagione in corso non è di certo semplice, poichè non ha avuto il tempo necessario per adeguare la squadra alle proprie tattiche, a maggior ragione se il nuovo arrivato stravolge la rosa, com’è capitato con la Lazio.

Dalla difesa a quattro si è passati alla difesa a tre uomini; situazione inversa per il centrocampo, mentre l’attacco è rimasto pressochè invariato. Un modo di comportarsi totalmente differente in fase di non possesso con nuovi interpreti e gerarchie cambiate, in vista degli addii oramai certi a fine stagione di alcuni calciatori della rosa.

Contestazioni in corso

Di tutta questa situazione, i primi a non esser contenti sono sicuramente i tifosi laziali, i quali vedono terminare l’ennesima stagione senza trofei, con la squadra continuamente rivoluzionata e un momentaneo ottavo posto in classifica che ha sapore di addio alle competizioni europee.

Non servono a nulla i nomi: fino a quando ci sará Lotito non avremo futuro. — Ghibellino Banda Nera 🦅 (@NenoOriginal) April 3, 2024

A differenza di un decennio fa il calcio è chiacchierato 24 ore su 24 sul web, sul quale la maggioranza dei tifosi biancocelesti scarica la colpa della situazione che si è venuta a creare a Formello su Claudio Lotito, chiedendo che venda la società e venga sostituito, poichè con lui alla guida del club non ci sarà mai un futuro roseo per la Lazio