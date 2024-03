“Purtroppo devo riposarmi”: brutto colpo per il tennis italiano: anche lui costretto al ritiro | Quando tornerà in campo

Arrivano brutte notizie per tutto il movimento. Oltre ai successi bisogna saper accettare anche i momenti di difficoltà.

Quanto costa una vittoria. Ci sono sacrifici e rinunce nascosti che assumono un valore ancora maggiore una volta arrivato al traguardo. Vale nel tennis come negli altri sport. Abbiamo assistito negli ultimi mesi all’epopea di Jannik Sinner.

Il tennis italiano ha trovato nuovi discepoli e chiamato a gran voce milioni di tifosi che prima non conoscevano nemmeno le regole di questo sport. Lottare contro se stessi e contro un avversario sono le regole che valgono per tutti. Se sei lì in campo vuol dire che vuoi provare a vincere.

L’Italia si sta destreggiando con coraggio in un contesto assai difficile. Basta una sbavatura, a questi livelli, per dire addio ai sogni di gloria. Oltre all’ascesa dell’altoatesino anche Matteo Berrettini si sta dimostrando un atleta tenace e determinato a raggiungere i propri obiettivi.

Arrivati a questo punto della stagione non ha senso sparare giudizi ma accompagnare e sostenere i protagonisti di questo sport. Con grande concentrazione e disciplina i risultati arriveranno davvero e saremo ancora una volta tutti sorpresi per quanto accaduto.

Uno stop inatteso

Per un campione o un aspirante tale saper dosare le energie è fondamentale, anche se a volte non è possibile gestire gli impegni come avremmo voluto. È il caso di un tennista che nell’ultimo periodo si è distinto in positivo non tanto per trofei conquistati ma per un’altra caratteristica.

La sua resilienza è stata infatti apprezzata da tutti e riconosciuta anche dagli avversari. Dopo aver sfiorato la vittoria in uno degli ultimi tornei giocati, ora è arrivato il momento di riposarsi per tornare in campo ancora più forti di prima.

Il segreto per ripartire

Nell’ultimo match giocato contro lo scozzese Andy Murray, Matteo Berrettini si è dovuto arrendere sia da un punto di vista tecnico ma anche fisico. Il malore che ha condizionato la seconda parte di gara è finito su tutti i giornali, con il tennista che a fine partita ci ha tenuto a sottolineare cosa sia successo in realtà.

“La prestazione è stata abbastanza buona – ha dichiarato Berrettini a Sky Sport – anche se non mi sentivo bene già prima della partita, non so bene cosa ho. Mi sentivo molto debole, non ho mangiato praticamente nulla. Nonostante tutto ho giocato un’ottima partita. Mi dispiace ma ora ci sarà riposo“.