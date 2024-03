Infortunio e stagione finita? A Roma adesso temono il peggio | Dal ritiro della Nazionale la notizia peggiore

Arriva una pessima notizia dal ritiro della nazionale. Brutto infortunio, si teme il peggio: lungo stop e stagione in bilico

La lega di Serie A ha resa nota tramite i propri canali social gli anticipi ed i posticipi delle giornate di campionato che vanno dalal 31esima alla 33esima. Tra i vari match, spunta per importanza il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, di importanza vitale per la sua storia e la classifica attuale.

Sabato 6 aprile alle ore 18, quattro giorni prima la sfida dei biancocelesti in Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri, lo Stadio Olimpico sarà teatro di uno dei match con più rivalità del panorama calcistico, che decreterà il padrone momentaneo della stracittadina.

L’ultimo scontro tra le due parti risale al 10 gennaio 2024 durante i quarti di finale Coppa Italia, terminati a favore della Lazio che ha vinta 1-0 con un gol di Mattia Zaccagni al 51esimo minuto. Ennesima conquista della sponda biancoceleste, a differenza della giallorossa che non vince un derby dal lontano marzo 2022.

Entrambe le rose hanno un unico obiettivo: raggiungere il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. I giallorossi sono nettamente in vantaggio, poichè attualmente sono a soli 3 punti dal Bologna in quarta posizione, a differenza della Lazio, che è a -11.

Interpreti diversi

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, il nuovo derby vedrà affrontare Lazio e Roma con un cambio importante per le rispettive squadre: l’allenatore. Mentre i due derby disputati tra Coppa Italia e campionato hanno visto sfidarsi Sarri contro Mourinho, adesso è Tudor contro De Rossi.

Un esordio non facile per il croato che affronterà nelle sue prime partite la Juventus, per ben due volte, e la Roma. Avrà subito tre esami importanti per mettersi alla prova con la nuova realtà romana, a differenza dell’ex campione del mondo che ha già dimostrato di poter guidare la Roma verso un nuovo ciclo di successi.

Ansia e attesa

Sarà una sfida infuocata, ma non tutti potranno parteciparci. Durante la pausa nazionali, in un match valevole per la qualificazione ai Mondiali in Asia, Sardar Azmoun si è infortunato con l’Iran, uscendo in lacrime, a causa di un infortunio alla coscia destra.

L’attaccante giallorosso era partito benissimo, segnando addirittura il momentaneo 2-0. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio, ma si teme sia una lesione che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. A Trigoria incrociano le dita, nella speranza che questo stop non si tramuti in stagione finita.