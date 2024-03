Sinner strizza l’occhio alla celebre attrice: ‘Ha 30 anni più di lui’ | In Italia la conosce chiunque

L’altoatesino è pronto ad emozionare di nuovo gli appassionati di tennis: ma inizia a trapelare qualcosa sui suoi interessi fuori dal campo…

Dall’Australia agli Stati Uniti, passando per l’Olanda. La vita di un tennista, si sa, prevede ben pochi giorni di riposo da trascorrere a casa circondato dai propri affetti. Il concetto vale in particolare per le stelle della racchetta, destinati a fare molta strada nei tornei ai quali partecipano.

Jannik Sinner non fa ovviamente eccezione. Così, dopo aver finito da protagonista il 2023 con l’impresa sfiorata alle ATP Finals e lo storico trionfo in Coppa Davis, e un inizio di 2024 da sogno, il Rosso di Sesto Pusteria è pronto per farsi valere anche nel prosieguo di un’annata appena iniziata, che prevede ora appunto lo swing sul cemento statunitense prima dell’inizio della stagione sulla terra.

Nelle prime settimane del nuovo anno Jannik ha saputo andato oltre anche le più rosee previsioni nelle quali gli esperti si erano avventurati dopo la vittoria della Davis. Merito dello storico successo agli Australian Open dopo aver battuto in sequenza Novak Djokovic in semifinale e Daniil Medvedev in finale, quest’ultimo al termine di un’entusiasmante rimonta.

Non “pago”, Sinner ha fatto centro anche a Rotterdam, appena tre settimane dopo aver sollevato a Melbourne la coppa del primo Slam della carriera. Del resto, si sa, nello sport è più difficile restare in quota che arrivarci, confermarsi che rendersi protagonisti di un exploit. Si chiama mentalità vincente e non sembra proprio fare difetto a Jannik.

Jannik Sinner tutto casa e tennis: il no a Sanremo e quell’insospettabile passione…

Capiterà anche a Sinner prima o poi di perdere una partita, ma si può stare certi del fatto che l’eventuale ko non arriverà mai per un eccesso di presunzione o di superficialità durante la partita. La concentrazione e l’umiltà faranno sempre parte del bagaglio umano di Sinner, che dal punto di vista tecnico sta continuando a lavorare per migliorare grazie al fondamentale apporto del proprio staff.

Lo stesso rifiuto di partecipare al Festival di Sanremo come super ospite lo scorso febbraio può essere considerato come l’emblema della mentalità di Sinner. “Sarebbe stato un onore, ma lo guarderò da casa. In quei giorni mi starò già allenando”. Così Jannik commentò il “no” ad Amadeus. Certo, come tutti i professionisti anche Sinner si regala qualche momento di relax, magari proprio davanti alla tv. L’”indizio” è arrivato e anche piuttosto sorprendente.

GF, Sinner stregato da Beatrice Luzzi: la reazione dell’attrice

In base a quanto trapela da qualche segnale social, infatti, Sinner sarebbe un fedele spettatore del Grande Fratello. Il “padre” di tutti i reality sta vedendo entrare nel vivo l’edizione numero 17, che ha già una finalista. Si tratta di Beatrice Luzzi, che ha incassato proprio i complimenti di Sinner, “stregato” dalla personalità della attrice e autrice romana, nota al pubblico televisivo per aver interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera ‘Vivere’.

Informata all’interno della Casa circa questo gradimento illustre, Beatrice è parsa sorpresa e lusingata, ricambiando i complimenti: “Per me essere apprezzata così tanto da un campione, non solo di campo, ma di umiltà, vale tanto. Lui è simile a me: è un’anima pura!”. E chissà che per la finalissima non arrivi un videomessaggio direttamente dagli Stati Uniti…