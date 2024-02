Scartato dall’Inter, oggi è l’oggetto del desiderio di una Big italiana | Offerta folle per comprarlo

Fu scartato dall’Inter anni fa, adesso è in cima alla lista di una delle squadre italiane più forti: l’offerta è in arrivo

L’Inter di Simone Inzaghi è attualmente la prima forza del campionato e tra le squadre migliori e più in forma del panorama calcistico mondiale. La squadra nerazzurra ha una mentalità costruita verso un unico obiettivo: vincere tutto ciò che si può conquistare.

Il primo trofeo l’hanno già messo al sicuro nella propria bacheca. Si tratta della Supercoppa Italiana che si è disputata a Riyad, seguendo il format della medesima competizione spagnola, nella quale hanno prima sconfitto la Lazio per 3-0 e successivamente il Napoli in finale per 1-0 all’ultimo secondo.

Ciò che gli è sfuggito è la Coppa Italia, uscendo clamorosamente agli ottavi di finale contro il Bologna dell’ex Thiago Motta, il quale ha ribaltato la partita nei minuti finali dei tempi supplementari, conquistando il passaggio del turno con un risultato di 1-2.

In Champions League affrontano agli ottavi di finale l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, ma la loro veara forza la stanno dimostrando in campionato. Sono primi da inizio stagione con il miglior attacco e la miglior difesa e non sembrano avere intenzione di fermarsi contro nessun avversario, di fatti hanno battuto tutte le big.

Rivoluzioni continue

Ciò che è più sorprendente è che l’Inter sia migliorata nel corso delle stagioni nonostante le continue rivoluzioni in ogni zona del rettangolo di gioco alle quali è soggetta, soprattutto in porta, nella quale ha cambiato tre portieri nelle ultime tre stagioni disputate.

Il titolare per ben 11 anni è stato Samir Handanovic, per poi essere rimpiazzato per un’unica stagione da Andre Onana, prevelato a parametro zero, così come Sommer, l’attuale portiere nerazzurro e suo sostituto, in seguito alla cessione del camerunese al Manchester United.

Rimpianto

C’è un giocatore tifoso interista e che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro che sarebbe stato perfetto per garantire una continuità tra i pali al club. Si tratta di Michele Gregorio, attualmente in forza al Monza, il quale si sta dimostrando uno dei migliori portieri della stagione grazie ai suoi formidabili salvataggi.

La dirigenza dell’Inter lo cedette in prestito con diritto a 4 milioni di euro nel 2020, successivsamente esercitato dal club lombardo, perdendo per sempre il suo gioiellino. Un vero e proprio rimpianto, considerando che il portiere italiano ha attualmente gli occhi da parte delle squadre più forti, tra cui una big della Serie A e accerrima rivale dei nerazzurri, la Juventus, che è molto interessata al classe 1997, ritenendolo il profilo adatto per sostituire Szczesny.