La Juve cambia mister: ‘Allegri già liquidato’ | Il nuovo nome è sorprendente, tifosi su di giri

La Juventus avrebbe deciso chi sarà il tecnico per la prossima stagione. Taglio netto rispetto al recente passato.

Chiamatela rivoluzione. Nei volti e soprattutto nel modo di intendere il gioco più bello del mondo. Per Massimiliano Allegri, sicuramente tecnico della Juve almeno fino al termine di questa stagione, il calcio è un gioco semplice.

“Bisogna passare la palla a quelli con la tua stessa maglia” disse una volta in maniera ironica, dimenticando molti aspetti che rendono più complesso questo sport. La strategia è sicuramente importante, i giocatori fanno la differenza e un tecnico è responsabile del gioco e dei risultati conseguiti sul campo.

Analizzando questi ultimi non si può criticare Max. Di fronte a questa Inter mantenere fino al termine della stagione il secondo posto che vale la Champions sarebbe un mezzo miracolo. A mancare semmai sono state le concorrenti, a partire da Napoli e Milan.

Non è un mistero che anche fuori Torino si stia ragionando su chi affidare le sorti dello spogliatoio. Se Massimiliano Allegri trema, nemmeno i suoi colleghi possono dormire sonni tranquilli. Ecco cosa potrebbe accadere e quale forma è pronta a prendere il nostro campionato.

L’outsider supera tutti

Se fino a qualche settimana fa il nome del tecnico livornese sembrava essere scolpito nei programmi bianconeri, adesso qualcosa sembra essere cambiato. Qualcuno a Torino si è reso conto che per tornare a vincere serve fare di più.

Anche all’alba del ciclo che portò ai 9 scudetti consecutivi i bianconeri sono stati in grado di esprimere un calcio efficace e moderno. Ora però il ds Giuntoli e i suoi collaboratori vogliono provare a vincere a modo loro. C’è una strada che porta infatti al tecnico che tutti vogliono in questo momento.

Thiago Motta per vincere convincendo

Sta diventando ormai impossibile zittire i rumors e allora la candidatura di Thiago Motta per il dopo Allegri prende sempre più forma. Un calcio agli antipodi e la possibilità di portare a Torino anche un certo Joshua Zirkzee, uno che sta trasformando in oro ogni pallone che tocca.

I tifosi bianconeri hanno capito che per tornare a vincere serve ripartire dalle basi. L’ex centrocampista dell’Inter è pronto a cogliere la sfida e lavorare per un obiettivo che vale doppio. Vincere non è l’unica cosa che conta. Vincere e convincere significa, contro ogni tipo di scetticismo, incidere in maniera indelebile il proprio nome nella storia della Juventus.