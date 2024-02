Ti aspettavo da tanto tempo: Pioli abbraccia un top player | Era l’uomo che serviva

Pioli finalmente sorride. È pronto ad abbracciare il top player che gli serviva e che aspettava da tantissimo tempo

Il Milan di Stefano Pioli ha finalmente tutte le carte in regola per disputare nel migliore dei modi questa seconda parte di stagione e puntare agli obiettivi prefissati con la società, nonostante alcuni non possano essere più seguiti.

Attualmente i rossoneri sono stabilmente terzi in classifica, con un netto vantaggio sulla quarta, garantendosi quasi al 100% la qualificazione al nuovo format della Champions League che si terrà la prossima stagione.

Grazie all’ultima vittoria in trasferta contro il Frosinone per 2-3, hanno raggiunto i 49 punti in campionato con 46 gol fatti e 27 subiti. La gara si è aperta con un gol di Giroud, succeduto da un rigore trasformato da Soulè e un gol di Mazzitelli e terminata con una rete di Matteo Gabbia e Luka Jovic subentrato.

In Coppa Italia sono usciti ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre in Champions League, nel cosiddetto “girone della morte”, sono arrivati terzi e retrocessi in Europa League, nella quale affronteranno il Rennes per lo spareggio.

Finalmente rientrano

I rossoneri finalmente vedono dopo mesi la luce in fondo al tunnel. La vera problematica del loro altalenante andamento è stata l’incredibile serie di infortuni che ha decimato la loro rosa, colpendo tutti i giocatori, panchinari inclusi, per un totale di 33 infortuni totali.

La zona di campo più colpita è stata quella difensiva. Mentre gli altri hanno recuperato nel corso delle settimane, attualmente Tomori, Kalulu, Caldara e Thiaw sono ancora ai box, costrigendo il Milan a giocare per un periodo con Theo Hernandez centrale, per poi richiamare Gabbia dal prestito con il Villareal.

Top in arrivo

Finalmente Stefano Pioli riabbraccerà un top player. Si tratta di Malick Thiaw che rientrerà a breve nella retroguardia rossonera. Il 22enne tedesco è fermo per infortunio da fine novembre a causa di uno strappo al bicipite femorale.

Se il programma di riabilitazione procederà senza alcun intoppo, Thiaw dovrebbe nella prossima settimana rientrare tra l’elenco dei convocati e scendere addirittura in campo per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì 15 febbraio a San Siro. Per fine febbraio, considerando le tempistiche degli altri infortunati, il Milan, a meno di sorprese, dovrebbe finalmente riavere la sua squadra al completo.