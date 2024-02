‘Ha annunciato il ritiro’: Sinner, adesso cambia tutto | Tennis italiano col fiato sospeso

I tifosi non accetteranno un verdetto simile. Al centro del dibattito c’è anche il campione in carica e personaggio sportivo del momento.

Questo è soltanto l’inizio e non possono esserci distrazioni lungo il percorso di Jannik Sinner. Nemmeno la kermesse di San Remo ha portato fuori strada un atleta vincente prima ancora che in campo nella mentalità. Jannik Sinner ha portato in alto la bandiera italiana e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il tennista altoatesino è già tornato al lavoro per prepararsi al meglio in vista del prossimo appuntamento. Mancano soltanto pochi giorni e la sua preoccupazione quando si è parlato di riposo era legittima.

Non c’è assolutamente tempo da perdere. Il campione in carica degli Australian Open vuole continuare su questa strada e dimostrare a tutti che non è sazio di vittorie. Jannik Sinner è determinazione, applicazione e coraggio: ingredienti che non possono mancare quando si punta al massimo.

Al centro del dibattito ora c’è una parola che nessun tifoso vorrebbe mai sentire, nemmeno se si trattasse di uno scherzo ed è ritiro. Ecco che cosa è successo e perché l’agitazione attorno all’azzurro sta salendo ancora di più.

La febbre della vittoria

Se è vero che vincere aiuta a vincere, Jannik Sinner non vede l’ora di tornare di nuovo in campo, con tutti gli occhi puntati addosso e quella pressione che a questi livelli deve diventare la tua migliore amica. Non c’è alternativa al successo. Il campione italiano è in trepidazione per la notizia appena giunta.

Abbiamo parlato di forfait ma non abbiamo ancora specificato che non riguarda Sinner bensì l’ultimo avversario incontrato a Melbourne, ovvero Daniil Medvedev.

Il confronto continua

Tra pochi giorni prenderà il via l’ATP di Rooterdam e Medvedev non ci sarà a causa di un problema al piede. Nonostante le cure e le precauzioni il numero 3 al mondo non se la sente di rischiare e preferisce recuperare del tutto da questo infortunio.

The winner of the 50th ABN AMRO Open, Daniil Medvedev, will not defend his title during the tournament starting next Saturday. The Australian Open finalist has not recovered sufficiently from his efforts Down Under to have a chance to win the title again.https://t.co/MmJZE2FBsL — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 5, 2024

La notizia non può che far esultare Sinner che, in caso di vittoria in Olanda, scavalcherebbe proprio il tennista russo nel ranking. Sarebbe una prima volta nell’era Open per il campione 22enne e per tutto il movimento italiano.