Jannik Sinner, sapete perché non vive in Italia? La risposta vi lascerà a bocca spalancata

Il fresco campione non ha nulla da nascondere ma le polemiche continuano lo stesso. Ecco la rivelazione shock.

Sinner esempio di eccellenza italiana sia per il nostro Paese sia per l’estero. Un “prodotto” se così si può chiamare, che ora tutti vogliono. Da San Remo, con Amadeus che tenterà fino all’ultimo di fargli cambiare idea, fino ai boom di neo appassionati a uno sport decisamente più nobile del calcio.

La due giorni romana del tennista che ha trionfato nell’ultima edizione degli Australian Open è giunta al termine. Ora è tempo di riposo e di famiglia prima di preparare i prossimi importantissimi appuntamenti stagionali. La testa di un vincente è sempre là, rivolta al prossimo allenamento.

Record dopo record Sinner e il suo team non vogliono lasciare nulla al caso e per questo è già stato stilato un programma per arrivare al meglio alle prossime sfide. Gli avversari conoscono molto bene il campione altoatesino e i media avranno un occhio di riguardo per lui.

Non sembra esserci spazio per altre distrazioni, anche se nelle ultime ore un particolare è balzato agli occhi ed è stato ripreso da alcuni organi di stampa. In Italia, subito dopo aver celebrato una personalità dello sport o dello spettacolo, si vanno a cercare eventuali scheletri nell’armadio.

Una questione geografica

Sinner eccellenza italiana, modello, esempio, eccetera eccetera. Ma alla fine, dove vive il tennista? Non nel Bel Paese. E allora le polemiche sono arrivate come un temporale ad agosto. Come se la questione geografica potesse togliere qualcosa a quanto di incredibile fatto in campo dall’atleta.

La residenza fiscale del tennista e di altri colleghi sportivi è a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Una scelta dettata naturalmente dal business di un personaggio che non è soltanto uno sportivo.

La risposta ai media

Il giornalista Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera aveva ribaltato il concetto, riflettendo sull’opportunità di disprezzare il nostro Paese anche in un’occasione di festa collettiva come questa. Tornando al tennista del momento, la ragione per cui vive a Montecarlo è semplice ed è spiegata dallo stesso diretto interessato.

Molto semplice: si tratta del tennis. A Montecarlo Sinner si trova perfettamente a suo agio in termini di strutture a disposizione e probabilmente di clima, con quei campi “sempre disponibili” e quei campioni che condividono con lui una vita da re ma anche tanti sacrifici. Dalle ore di allenamento ai futuri successi, sempre con vista mare.